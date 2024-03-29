原标题：国家信息中心发布《“人工智能+”时代公共云发展模式与路径研究》

日前，国家信息中心信息化和产业发展部发布了《“人工智能+”时代公共云发展模式与路径研究》报告（以下简称《研究报告》）。

《研究报告》阐述了公共云的概念内涵及其对未来经济社会发展的重要意义，在分析我国公共云当前发展态势与面临问题的基础上，提出了“人工智能+”时代公共云发展的典型模式、模式要求、技术服务架构和健康长效发展路径，为相关从业者提供指导和参考。

《研究报告》指出，公共云是破解我国“人工智能+”时代算力“供不上、用不起”关键问题的重要抓手。公共云具有大规模集群管理能力，能以资源利用效率最大化的方式，帮助提升我国算力供给能力，并通过规模经济效应推动算力门槛降低，让更多的用户能享受普适普惠的算力服务。但目前我国公共云发展面临着三大问题：市场增长乏力，需求引导不足；重硬轻软失衡，服务效能不佳；算力资源分散，利用效率不高。

同时，《研究报告》提出，我国公共云发展应采用市场化供给、规模化经营、专业化运营、生态化发展的模式，破解算力产业发展过程中出现的资源易闲置、使用成本高等问题；并进一步提出了公共云三大发展路径：需求导向，完善服务生态优化服务供给；应用为王，强化公共云服务效能升级；统筹衔接，推动集约化高效化发展。（记者 李文瑶）

(责编：董童、李源)

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