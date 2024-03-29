为深入学习贯彻党的二十大精神，落实2024中央一号文件要求，鼓励各地各单位开展提升乡村产业发展水平、提升乡村建设水平、提升乡村治理水平的创新实践，发掘可复制推广的典型经验与成果，助力乡村全面振兴，即日起，人民网财经研究院（乡村振兴研究中心）正式启动“2024乡村振兴创新案例征集”。

一、征集对象

创新案例面向全社会公开征集，各级国家机关、人民团体、企业事业组织和其他社会组织均可自荐、推荐案例。

二、征集内容范围

本次案例征集的具体类别如下：

1.党建引领：在抓党建促乡村振兴，带领各村党支部充分发挥党建引领的核心作用，努力把党的政治优势、组织优势转化为乡村发展优势，因地制宜探索乡村治理创新路径，为推动乡村发展提供坚强有力保障的举措。

2.产业发展：在促进农村一二三产业融合发展，因地制宜发展特色产业，打造乡土特色品牌，实施乡村文旅深度融合工程，培育生态旅游、森林康养、休闲露营等新业态等方面的举措。

3.和美乡村：在实施农村人居环境整治提升行动，推进农村基础设施补短板，繁荣发展乡村文化，建设平安法治、和美乡村等方面的举措。

4.绿色生态：在加强农村生态文明建设，持续打好农业农村污染治理攻坚战，一体化推进乡村生态保护修复，推进农业面源污染综合防治等推进绿色生态乡村建设方面的举措。

5.乡村服务：在优化乡村公共教育服务供给，加大乡村本土人才培养，加强农村老人、婴幼儿等重点人群照护服务，改善乡村医疗服务质量等完善乡村公共服务体系等方面的举措。

6.数字乡村：在持续实施数字乡村发展行动，发展智慧农业，缩小城乡“数字鸿沟”方面的举措。

7.现代农业：在加强农业基础设施建设，强化农业科技支撑，构建现代农业经营体系，健全农村流通体系建设等方面的举措。

8.多元投入：在强化乡村振兴金融服务，完善乡村振兴金融投入机制，加强产业和就业帮扶等多元投入乡村建设方面的举措。

三、案例要求

1.推荐案例须符合乡村振兴政策和法律法规要求，具备真实性、创新性、实效性、典型性。案例主体要具有良好声誉，无违反法律法规行为，无不良信用记录，无重大负面舆情。

2.案例内容应当包括：

（1）申报单位简介与案例摘要；

（2）案例背景及基本情况；

（3）主要做法；

（4）发展成效；

（5）经验启示。

3.案例形式应当注意：

（1）案例文本应当主旨清晰、层次分明、资料翔实。

（2）提报的案例请在表格“推荐单位盖章处”加盖公章。

（3）文本字数2000-3000字，盖章扫描件可用PDF格式，同时需附带WORD版本。

四、征集方式

提交方式：下载“2024乡村振兴创新案例征集表”，填写后发送至邮箱：xczx@people.cn，邮件主题为【2024乡村振兴创新案例+单位名称】。有关图片、媒体报道、荣誉证书等可作为附件同时发送。

联系电话：010-65363473

五、案例宣传

案例征集期间，将制作案例征集专题页面，对部分案例在人民网、人民优选APP等多平台进行展示。案例征集的同时，将举办系列访谈，并联合专家学者走进地方和企业机构，开展专题调研。

附件：2024乡村振兴创新案例征集表

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经