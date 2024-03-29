人民网记者 许维娜

博鳌亚洲论坛2024年年会“中国经济展望”分论坛现场。人民网记者 许维娜摄

“中国经济增长潜力大。”

“中国是世界经济增长的主要动力源。”

“5%左右的经济增长目标符合经济运行走势。”

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28日下午，博鳌亚洲论坛2024年年会“中国经济展望”分论坛上，与会嘉宾对中国经济前景进行了前瞻分析。

作为全球第二大经济体以及世界经济的主要增长引擎，中国的经济发展持续受到国际社会的高度关注。今年，中国设定了5%左右的经济增长预期目标。能否实现这一目标，以及如何实现，已经成为论坛讨论的核心议题。

与会嘉宾对中国经济增长的潜力给予了积极评价，并普遍认可中国经济稳健增长对亚洲乃至全球经济的推动作用。他们一致认为，设定5%左右的经济增长目标是与当前经济走势相符合的合理预测，是可期、可盼、可实现的。

在全球目光的注视下，中国该如何“破题”？

“中国设定2024年经济增长目标为5%左右是很好的。”博鳌亚洲论坛咨委、法国前总理拉法兰表示，要想真正强大，就必须实现真正的开放。世界经济需要中国经济的增长，后者对提振世界经济具有积极意义。他同时表示，在探讨中国经济对全球经济的影响时，有三方面特别值得关注：一是经济增长；二是创新驱动发展；三是对世界和平与发展所做出的贡献。

“中国设定5%左右的预期增长目标既务实又理性，体现了稳中求进工作总基调。”中国人民大学党委书记张东刚结合长期、中期和短期三个时间维度，深入分析了这一增长目标的合理性和可行性。他举例称，今年1-2月份，中国规模以上工业增加值同比增长7%，货物进出口总额同比增长8.7%，这些数据体现了中国经济的韧性、潜力和影响力。

“5%左右的预期增长目标是合理且现实的，但同时也面临着挑战。”亚洲开发银行首席经济学家朴之水认为，中国要进一步增加消费的贡献。他还建议，政府应该采取措施使居民“钱包更鼓”，但这并不代表直接给予补贴，而是可以利用现有的社会保障基金或是失业保险、医疗保险，加大投资，促进消费增长。

尽管存在挑战，与会者普遍认为中国经济发展仍然具备潜力。

“我认为，5%左右的预期增长目标可以实现。”北京大学光华管理学院院长、金融学系教授刘俏表示，尽管面临诸多挑战，但2023年的经济增长率达到了5.2%。2024年1-2月份的经济数据与去年同期相比也有了显著改善，这为今年的发展奠定了良好开端。

他认为，消费和投资是今年经济增长过程中需要关注的两个风险点。“如果能够对这两点有所关注、有所警觉，有相应的政策去对冲不好的表现，2024年是一个不错的年份。”

嘉宾们还就如何实现这一目标提出了建设性的意见和策略。

“目前，大家都在关注中国今年设定了5%左右的经济增长目标，我认为，更加重要的是5%之下所代表的转型。”罗兰贝格全球管理委员会联席总裁戴璞分析称，新的增长模式将被塑造，新的中国故事将由创新、脱碳和消费三大引擎构成。例如，要推动消费增长，需要进一步提高居民的可支配收入，并提升人均国内生产总值，而这需要发挥劳动生产率的作用。

国际货币基金组织驻华首席代表巴奈特同样看好中国消费市场扩容潜力。“去年中国的生产总值增长率超过了5%，其中消费是驱动增长的最大要素，最终消费支出对经济增长的贡献率超过80%。”巴奈特认为，基于此，未来几年中国要加快形成新质生产力，最重要的就是持续促进消费。他还强调，中国经济增长不仅有利于国内，也对全球其他国家有益。实际上，中国经济每增长1%，将使其他经济体的产出水平平均提高0.3%。

(责编：杨曦、吕骞)

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