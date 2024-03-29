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制造业提“智”增效 数字化转型为实体经济破局突围

王绍绍
2024年03月29日12:19 | 来源：人民网
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博鳌亚洲论坛2024年年会“实体经济的突围”分论坛。人民网 王绍绍摄

博鳌亚洲论坛2024年年会“实体经济的突围”分论坛。人民网 王绍绍摄

博鳌亚洲论坛2024年年会3月26至29日在海南博鳌举行，今年年会的主题是“亚洲与世界：共同的挑战，共同的责任”。在“实体经济的突围”分论坛上，多位与会嘉宾表示，“以创新引领增长”将是下一步实体经济转型的重要方向，数字化和智能化将助力实体经济实现突围。

工信部此前发布的数据显示，我国制造业增加值占全球比重约30%，连续14年位居全球首位，2023年全年规模以上工业增加值同比增长4.6%，持续保持世界第一制造大国地位，供给体系质量大幅提升。

“我国制造业体量巨大，给数字化转型提供了广阔的空间。”中国国际经济交流中心副理事长、国际货币基金组织原副总裁朱民在论坛上表示，要让制造业的数字化转型与国际价值链相连，实现产业数字转型、绿色转型，让我国产业结构从“老三样”走向“新三样”。

如何让技术创新赋能实体经济，实现传统产业的升级换代？中国工程院院士、清华大学讲席教授、清华大学智能产业研究院院长张亚勤表示，数字化和智能化将是催化实体经济变革的重要力量，要在汽车、交通、道路、家居等各种领域推进全方位的数字化进程，实现“端到端”的数字化。张亚勤比喻道，“有了人工智能、大数据、云计算的助推，就像让实体经济搭上了飞速奔驰的列车”。

新质生产力的发展引领了实体经济增长模式的转变。亚洲基础设施投资银行首席经济学家白乐夫表示，我国制造业在全球价值链上不断升级、加速发展，下一步要逐渐从以投资为引领的增长模式转向以科技创新、新质生产力为引领的增长模式，为技术和产品的创新发展创造良好的研发环境和制度空间。

博鳌亚洲论坛机构理事胡柏山也表示，技术创新将在实体经济的突围中发挥重要作用，包括自主性创新和联合性创新。“要坚持系统创新和持续创新，让技术研发对标用户需求，以技术创新引领传统产业的突围”。

当前，我国数字基础设施建设持续夯实，推动实体经济高质量发展，助力传统产业数字化转型升级。网络基础实现跨越式发展，5G行业应用已融入国民经济；算力基础发展成效显著，算力核心产业规模达到1.8万亿元；物联网连接数今年有望超过23亿，正从万物互联迈向万物智联。

此外，除了数字化和智能化的产业转型举措，外经贸部原副部长龙永图在论坛上指出，积极寻求和开拓海外市场也是应对当下制造业困境的破局之策。“企业出海是当前深挖国际市场的重要出路，我们的企业要积极走出去，跟上全球技术发展的最前沿。”龙永图表示，要寻找新的盈利空间和更有竞争力的资源，从“产品出海”转变为“企业出海”，解决产能过剩和市场内卷等问题。

针对目前我国实体经济面临的挑战，北京大学国家发展研究院院长、数字研究中心主任黄益平认为，当前我国实体经济面临的是周期性问题和结构性问题，要适度加强宏观政策的刺激力度，增强企业和消费者对市场的信心，促进实体经济稳步增长。

“我国整体经济的中高速稳步增长将是必然趋势，这也将对我国经济增长的结构产生深远影响。”朱民强调，在产业结构转型的当下，要推动实体经济的数字化转型，加快相关产业链的建设和完善，保障未来我国经济的稳健发展。

(责编：杨曦、吕骞)
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