人民网记者 乔雪峰

博鳌亚洲论坛2024年年会“人工智能全球治理”分论坛。人民网记者 乔雪峰摄

当前，在移动互联网、大数据、超级计算、传感网等新理论新技术以及经济社会发展强烈需求的共同驱动下，人工智能加速发展，已进入新的发展阶段，给世界带来巨大机遇。与此同时，人工智能也带来难以预知的各种风险和复杂挑战。

博鳌亚洲论坛2024年年会上发布的《亚洲经济前景及一体化进程2024年度报告》（以下简称报告）指出，人工智能在提高生产率、促进经济增长的同时，可能影响收入和财富分配、冲击就业。此外，人工智能失控或被恶意滥用也会推升安全风险。

在3月28日举行的博鳌亚洲论坛2024年年会“人工智能全球治理”分论坛上，多位与会嘉宾表示，当前，全球人工智能技术发展迅速，造成人工智能在未来有很大的不确定性，如何使人工智能变得足够安全是重中之重，因此需要通过有效地监管和国际合作对人工智能进行治理，让人工智能在安全可控的前提下更好造福人类社会。

首尔大学电子与计算机工程系教授 《IEEE模式分析与机器智能汇刊》主编Kyoung Mu Lee在论坛上表示，人们对于人工智能的恐惧并不是来自于它巨大的能量，而是来自于人们并不知道人工智能将来会变成什么样子。“我们能够控制它吗？或者它会控制我们发生什么样的剧变呢？”

经济发展与合作组织秘书长科尔曼指出，人工智能会带来很多益处，同时还要管理人工智能所带来的风险。“比如人工智能会带来劳动力市场巨大的动荡，对于教育和技能的发展会带来很大的挑战，所以政府要制定相关政策来应对劳动力市场的变化。”

科尔曼表示，各国政策决策者有责任做出决定，来确保人工智能技术的发展和融合，让这样一个令人兴奋的新技术能够尽可能地安全和负责任。“我们不介意创新，但是也希望人类不会受到创新的伤害。”

事实上，针对人工智能发展可能遇到的一系列问题，多个国家都建立了相关制度和规则，为人工智能技术的快速健康发展保驾护航。

业内专家表示，无论是出台监管法规还是制定人工智能社会原则，目的都是通过法律法规引导科技向善，让人工智能更好地服务于人类。

“国际社会就人工智能治理逐步达成共识，确立了AI治理的基本原则。但关键的是，如何能够把道德规范变成统一的监管框架。”对于如何治理人工智能，外交部参赞董志华认为，首先是紧迫性，人工智能和数字的鸿沟需要填补；其次要建立全球人工智能治理的架构。

Kyoung Mu Lee同样表示，人工智能会影响整个人类，这并不是一个国家的问题，需要世界各国之间的合作来谈论解决方案。

在此前举行的中国发展高层论坛2024年年会上，科学技术部副部长吴朝晖倡议持续深化人工智能的安全治理。他在发言中指出，当前，全球人工智能科技创新异常活跃，成为各国关注和发展的重点领域。如何与人工智能共存，并在保证其安全可控的前提下更好造福人类社会，成为全球、全社会共同面对的重大挑战。

吴朝晖呼吁，世界各国应携手一道，以高度负责任的态度推动人工智能的发展，坚持智能向善、智能向上，确保人工智能始终处于人类的控制之下，从而实现安全、可靠、可控。

业内专家表示，当前，国际社会就人工智能治理逐步达成共识，通过合作制定明晰规则，建立人工智能监管体系，促进人工智能行业和企业自律，确保人工智能的良性发展。

清华大学公共管理学院院长朱旭峰在论坛上表示，通过对全球62个国家人工智能治理政策的比较，并对三百多个相关政策深入解读后，主要有四个因素会影响到人工智能治理，分别是创新能力、人口结构、资本和劳动力市场的关系以及社会规范。

董志华表示，关于人工智能的能力建设，建议通过提升国际合作，为发展中国家提供援助、弥合缺口，进一步加速人工智能治理能力方面进展，实现第17个可持续发展目标。

(责编：杨曦、吕骞)

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