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中老铁路“澜湄快线”国际货物列车开行突破1000列

2024年03月29日13:16 | 来源：人民网
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人民网北京3月29日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司官网消息，中老铁路开通运营以来，在推进货物列车“客车化”运营方面取得显著成效。截至3月25日，定点、定时、定线、定车次的中老铁路“澜湄快线”国际货物列车累计开行突破1000列，运输跨境货物39.5万吨。

中老铁路“澜湄快线”国际货物列车于2022年1月10日开行，全列采用时速120公里的专用铁路货车编组，具有通关时间短、运行速度高、到货时间可控、线上线下服务优质等特点。作为在中国昆明与老挝万象间固定循环的“客车化”铁路货运产品，全程仅需26个小时，为国际贸易提供了便捷、高效的物流通道。

中老铁路“澜湄快线”国际货物列车的开行，是中老两国铁路部门通力合作的重要成果，也是两国深化经贸往来的重要体现。列车开行频次从初期的隔日开行发展至现在的每日开行，货物运量持续攀升，有效满足了果蔬、鲜花、生活快消品等对时限要求较高的货物运输需求。

两年多来，通过中老铁路“澜湄快线”国际货物列车，来自泰国、老挝的山竹和龙眼等热带水果，以及云南的西蓝花、石榴等特色果蔬，快速销往各地市场，丰富了人们的“果盘子”“菜篮子”，促进了中国与老挝、泰国等国家的农业合作与贸易往来。

随着区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）落地实施，中老铁路货运量稳步增长。铁路部门创新推出“澜湄蓉欧快线”“沪滇·澜湄线”等“澜湄快线”谱系化班列品牌，不仅提升了跨境物流效率，而且进一步拓宽了东南亚与欧洲的贸易通道，为国际经贸合作开辟了更为广阔的空间。

(责编：王连香、吕骞)
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