人民网记者 任妍 王天乐

【观点摘要】

·遥感技术与新能源汽车的深度融合，是未来交通发展的关键方向。这种融合不仅提升了汽车的智能化水平，还能大幅提高道路使用效率和安全性，为实现全自动驾驶汽车的商业化铺平道路。

·遥感技术是城市交通管理和规划的有效工具，在城市交通管理中发挥关键作用，通过实时监测和数据分析，有效缓解拥堵、提高响应速度，有助于构建更加智能、高效的城市生活环境。

·科技创新应与承担社会责任并行，尤其在新能源汽车和智能化技术领域。年轻的科学家和工程师应积极投身于新能源和智能化技术的研究中，不仅因为这是技术发展的趋势，更是对社会负责任的体现。通过科技创新推动绿色低碳发展，是每一位科技工作者的社会责任。

在迈向绿色、智能化交通的未来道路上，新能源汽车和遥感技术的结合是推动行业进步的重要力量。

3月26日至3月29日，以“亚洲与世界：共同的挑战，共同的责任”为主题的博鳌亚洲论坛2024年年会在海南博鳌举行。论坛期间，中国科学院院士、中国工程院院士李德仁在接受人民网记者专访时表示，遥感技术与新能源汽车的深度融合，是未来交通发展的关键方向。这种融合不仅可以提升汽车的智能化水平，还能大幅提高道路使用效率和安全性，为实现全自动驾驶汽车的商业化铺平道路。

近年来，新能源汽车行业发展迅速。乘联会数据显示，2023年新能源乘用车累计生产892.0万辆，累计出口104.8万辆。“中国造新能源汽车，走在全世界前列，电能、氢能都是未来我们能够实现绿色驾驶的新的方向。”李德仁说。

当前，遥感技术在推动新能源汽车发展中发挥重要作用。李德仁介绍称，自动驾驶技术的发展，尤其是通过遥感技术，为新能源汽车的智能化提供了强大的技术支持。他提到，通过集成北斗定位系统、惯性导航、摄像头、激光雷达以及人工智能软件等多种传感器，可以实现对汽车周边环境的高精度感知，从而支撑自动驾驶汽车的安全、高效运行。

“遥感技术也是城市交通管理和规划的有效工具，在城市交通管理中发挥关键作用。”李德仁表示，通过实时监测和数据分析，可以有效缓解拥堵、提高响应速度，有助于构建更加智能、高效的城市生活环境。

李德仁进一步分享了遥感技术在城市交通管理中的成功应用案例，如武汉市的智能交通系统。这一系统通过智能化管理，显著提升了城市交通的效率和安全性。“这种技术的应用，不仅能够减轻交通拥堵，缩短事故处理时间，还能大幅提升城市交通的整体运行效率。”李德仁补充道。

在谈及遥感技术在新能源汽车安全领域的应用时，李德仁特别提到了热红外传感器的重要性。“新能源汽车在充电过程中可能会有火灾风险，而热红外传感器能够及时监测并预警，保障充电安全。”这一点突出了遥感技术在预防和管理新能源汽车潜在安全风险中的关键角色。

此外，李德仁指出，在当前智能化服务深入生活的背景下，遥感技术为新能源汽车提供的智慧停车解决方案，不仅节省了停车调度时间，还为公众带来了便利。智慧停车和停车场的智能管理已成为智慧交通发展的趋势，极大地提升了交通管理的便捷性和效率。

科技是第一生产力。随着科学技术的发展，遥感技术在日常中的应用越来越普遍。李德仁认为，通过完善信息基础设施，如5G和6G网络，以及地面和卫星网络，构建全方位互联的互联网和物联网是关键。进一步，利用人工智能、大数据和云计算技术来替代传统的工作和思考模式，是实现低碳、无污染、绿色自动化及舒适化的可持续发展社会的有效途径。

针对遥感技术如何解决新能源汽车面对的挑战，李德仁表示可以从三个方面着手，一是，机械化的管理交通手段可以变为智能化；二是，道路负载规划，按照大数据确定的堵点来做新的基本建设，用最少的投入可以有效改善城市的交通路况；三是，道路管理智能化，掌握好出行的大数据，就能智能分配管理。

谈及未来发展趋势，李德仁表示，非常看好遥感技术与新能源汽车结合的未来，这将为新能源汽车的安全、精确和可靠利用提供强大的技术保障。随着技术的不断进步和应用的深入，这种结合有望推动新能源汽车行业向更加智能、高效的方向发展，为实现绿色出行和可持续社会贡献重要力量。这不仅能提升城市的生活品质，还能开创一个更加环保、便捷、安全的未来出行方式。

“科技创新应与承担社会责任并行，尤其在新能源汽车和智能化技术领域。”李德仁说，年轻的科学家和工程师应积极投身于新能源和智能化技术的研究中，不仅因为这是技术发展的趋势，更是对社会负责任的体现。通过科技创新推动绿色低碳发展，是每一位科技工作者的社会责任。（实习生张泊洋对本文亦有贡献）

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(责编：杨曦、吕骞)

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