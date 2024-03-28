人民网记者 任妍 王天乐

【观点摘要】

1.面对全球经济的不确定性，中国经济展现出了独有的韧性。中国经济本身的运行已经成为世界经济“稳定器”，中国经济的增长也成为世界经济增长的重要引擎。

2.2024年中国GDP增速有望达到5.0%，这一增长前景值得期待。积极财政政策加力提效有助于中国经济实现更高的增长水平。

3.亚洲经济一体化并非一帆风顺。尽管亚洲各区域在发展速度和面临的问题上存在显著差异，但共同的责任和挑战需要各国团结合作，共同寻求发展。

在全球经济格局经历深刻变动之际，中国作为世界第二大经济体，在推动经济全球化和区域合作中扮演着重要角色。

3月26日至3月29日，以“亚洲与世界：共同的挑战，共同的责任”为主题的博鳌亚洲论坛2024年年会在海南博鳌举行。论坛期间，对外经贸大学国际经济研究院院长桑百川在接受人民网记者专访时表示，面对全球经济的不确定性，中国经济展现出了独有的韧性。中国经济本身的运行已经成为世界经济稳定器，中国经济的增长也成为世界经济增长的重要引擎。

“亚洲经济一体化并非一帆风顺。”桑百川表示，尽管亚洲各区域在发展速度和面临的问题上存在显著差异，但共同的责任和挑战需要各国团结合作，共同寻求发展。

变局中危和机同生并存，这给中国经济从融入世界经济走向与世界经济深度融合带来重大机遇与挑战。桑百川认为，当前全球化背景下的贸易保护主义上升、地缘政治风险增加、世界经济增长放缓等因素都对中国经济构成了压力。但中国经济转型升级的大方向是明确的，通过深化改革开放，中国经济有望迎来更加广阔的发展空间。

“中国式现代化一定是开放型经济的现代化。”桑百川表示，在开放的过程中，才能够广泛地吸收全球的优质资源为我所用，才能更快地实现技术进步和产业升级，更快地找到生产力新的变革方向，更快发展新质生产力，推动中国经济结构转型升级。

桑百川分析，当前中国经济的“新常态”是在转型中逐渐形成的。在这个过程中，我们必须准确理解和把握经济发展规律，保持战略定力，加快转型升级步伐。

在探讨中国经济未来的驱动力时，桑百川特别提到了科技创新的关键作用，他认为，“科技创新是引领发展的第一动力。今天的中国面临着新的发展机遇，中国在5G、人工智能、数字经济等领域的迅猛发展，预示着未来经济增长的新路径。”

桑百川还表示，中国巨大的市场优势和不断完善的产业体系、基础设施建设，为经济稳定增长提供了有力保障。同时，坚持绿色发展，推动能源结构和产业结构转型升级，也是实现可持续发展的必由之路。

对于推动高质量发展的路径选择，桑百川强调了制度创新的重要性：“建立现代化经济体系，不仅需要技术和管理上的创新，更需要制度上的创新。这包括完善宏观调控体系、市场体系、开放体系等，通过制度创新来解锁发展潜能。”

“去年中国经济增长5.2%，远高于世界平均增长速度，面对全球经济的变局，外贸相对稳定。下一阶段，2024年中国GDP增速有望达到5.0%，这一增长前景非常值得期待。”展望未来，桑百川对中国经济的持续增长充满信心。

他表示，积极财政政策加力提效有助于中国经济实现更高的增长水平。此外，随着消费结构的变迁和服务消费的快速扩张，也将为中国经济带来新的增长点。（实习生张泊洋对本文亦有贡献）

(责编：王仁宏、高雷)

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