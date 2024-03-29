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因地制宜、开拓创新 新质生产力激发高质量发展新动能

人民网记者 任妍 王天乐
2024年03月29日13:21 | 来源：人民网
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【观点摘要】

·新质生产力是由科技进步和产业革新驱动的新型生产力。这种生产力的升级对于经济的高质量发展至关重要，它通过科技创新和产业升级推动经济结构向更高效、更智能化转型。

·地方政府应当根据本地实际情况，发掘和利用自身的比较优势。通过优化创新环境和激发企业创新活力，可以有效促进新质生产力的成长，实现经济结构的优化升级。

·全球化时代的挑战要求国际合作的深入进行。对外开放和国际合作是地方发展不可或缺的一部分，它有助于地方政府在全球经济中寻求新的增长点，共同应对全球性问题。 

在当前全球化与科技革命的浪潮下，如何高效地发展新质生产力，对于地方政府而言，既是挑战也是机遇。

3月26日至3月29日，以“亚洲与世界：共同的挑战，共同的责任”为主题的博鳌亚洲论坛2024年年会在海南博鳌举行。论坛期间，中共北京市委经济技术开发区工委副书记、北京经济技术开发区管委会主任孔磊在接受人民网记者专访时表示，加快发展新质生产力是对当前全球大变局的应答，依托新技术和新模式推进产业结构变革。它不仅要求创新引领，更强调与地方实际相融合，形成具体发展动力。这一理念旨在通过技术创新和产业调整，实现与基础条件的深度结合，促进地方经济的全面升级和高质量发展。

“新质生产力的发展不仅是国家高质量发展的需要，更是实现社会全面进步、更好满足人民美好生活向往的必由之路。”孔磊表示，我国经济总量持续扩大、全国统一大市场建设持续推进，超大规模的内需市场，完整的产业体系，丰富的人才资源，是我们发展的“最大底气”。

孔磊认为，新质生产力的培育和发展，需要地方政府深刻理解新时代背景下的新要求和新挑战，从而做出战略性的部署和调整。

他从三个维度阐述了对于因地制宜发展新质生产力的理解：首先，新质生产力的提出是在全球大变局的背景下，要求地方政府必须适应新的国际国内形势，进行产业结构的战略性调整；其次，新质生产力的发展依赖于新技术和新模式的应用，这需要地方政府加大创新力度，引导产业升级；最后，新质生产力的实现还需与地方的基础条件和实际需求相融合，形成具有地方特色的发展动力。

针对如何因地制宜发展新质生产力，孔磊强调了三个方面的考虑：一是自身的责任，认为地方政府有责任推动新质生产力的发展，以满足经济转型、民众对美好生活的向往以及国家在国际竞争中的自主自立需求；二是信心和条件，基于我国产业门类齐全、产业链完整以及创新基础雄厚的实际，地方政府应有信心并发挥自身条件优势，推动新质生产力的发展；三是根据地方资源禀赋和实际情况，进行冷静思考和精准定位，避免盲目跟风，确保发展策略的科学性和有效性。

此外，孔磊还提到了人才政策的重要性。他表示：“新质生产力的发展离不开人才支撑，特别是高层次的创新人才。”地方政府应通过建立人才培养和引进机制，为人才提供良好的成长环境和事业平台，从而为新质生产力的发展提供充足的人力资源保障。

“地方政府要因地制宜，不要搞一种模式，注重发挥自身比较优势和特色禀赋，从细分领域、优势切口切入，处理好舍与得、‘有所为’与‘有所不为’的关系，才是发展新质生产力的方法论。”孔磊说。

在具体实施策略方面，孔磊以北京经济技术开发区（亦称“北京亦庄”）为例，北京亦庄具有完备的产业基础、成熟的产业组织体系和良好的产业生态，把未来产业作为新质生产力培育的核心动力源，一手强科技创新、一手促产业变革，提升优势赛道表现，抓好新质生产力发展平台建设。同时通过深入分析研究、结合实际进行全面布局，确定细分赛道，按照“一赛道、一规划、一政策、一园区”，全面推进未来产业进入“春笋状态”，助力亦庄新城高质量发展。

据了解，近年来，北京亦庄不仅依托北京的科研资源，还吸引了大量的高新技术企业入驻，形成了以电子信息、生物医药、新材料等为主导的产业集群，并逐步构建起以创新为核心的产业生态系统。

特别是在智能网联汽车产业方面，孔磊介绍称，北京亦庄凭借自身在新能源汽车、信息技术、软件算法等方面的技术积累和产业基础，成功打造了知名的高级别自动驾驶示范区，成为新质生产力发展的典型代表。

面对全球化趋势，在推动新质生产力发展的过程中，孔磊特别强调了国际合作的重要性。他认为，在全球化的今天，地方发展不能闭门造车，需要开放视野，与世界接轨。通过国际交流与合作，可以引进先进的技术和管理经验，培养具有国际视野的人才队伍，提高本地产业的国际竞争力。

孔磊表示，“在‘共同的挑战，共同的责任’的大背景下，国际合作至关重要，我们作为深具开放基因的经开区，将积极寻求与国际伙伴的合作机会，促进经济技术的交流与合作，利用各自的产业优势，实现资源共享，促进区域经济的互补性和增长。”（实习生王焱茹对本文亦有贡献）

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(责编：杨曦、吕骞)
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