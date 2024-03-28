人民网记者 任妍 王天乐

【观点摘要】

1.由于科技进步和对生态平衡的需求，能源转型变得迫切。资源的枯竭和生物多样性的减少进一步强化了转型的必要性。

2.在能源转型中，技术创新起到颠覆性作用。数字化和智能化技术关键于优化能源利用和提升效率，对实现能源转型和可持续发展具有重要意义。

3.未来，更多的绿色和可持续发展成果一定要让老百姓用得起、用得上、方便用。

当前，全球气候变化和环境保护的议题日益受到重视，能源转型和绿色可持续发展已成为各国关注的焦点。

3月26日至3月29日，以“亚洲与世界：共同的挑战，共同的责任”为主题的博鳌亚洲论坛2024年年会在海南博鳌举行。论坛期间，中国人民大学国家发展与战略研究院副院长许勤华在接受人民网记者专访时表示，抓好能源产业转型升级，要强化创新引领作用，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，持续深化能源革命，共同推动绿色低碳生产生活方式加快形成。

许勤华表示，能源转型的紧迫性首先源自发展的需求。作为推动社会进步的第一生产力，科学技术特别是能源科技的发展，已使得能源的开发、运输与消费方式发生了革命性的变化。其次，随着技术的进步，更加环保、可持续的能源形式越来越受到青睐，促使能源消费方式与自然环境的和谐共生成为可能。另外，面对资源消耗式的开发和生物多样性的灭绝问题，转型成为人类生存的根本之举。

“全球能源安全面临严峻挑战之际，中国通过前瞻性的能源革命，确保了民生用能的稳定供应。”许勤华表示，目前，中国在可再生能源技术突破方面已取得领先地位，如光伏技术的进步，已经让中国在全球能源转型的技术发展上处于领先地位。

谈到技术创新在能源转型中的作用，许勤华用“颠覆性”一词进行了总结。

“技术路径的选择对未来能源转型至关重要，我们必须把握话语权和方向，确保能源转型和可持续发展的正确路线。”在许勤华看来，一大批新兴能源技术加快迭代，逐渐成为能源低碳转型的驱动力，推动着能源产业从资源、资本主导向技术主导转变，技术创新在能源转型中发挥着颠覆性作用。

许勤华表示，数字化、智能化和物联网等技术的应用，是改变生产和消费模式、实现资源有效配置的关键。这些技术的应用不仅可以减少能源的浪费，还可以优化能源的使用效率，为能源转型提供强有力的技术支持。

能源转型是绿色发展的必经之路。作为全球最大的能源生产国、消费国，我国“富煤、贫油、少气”的特点，形成了长期以来以煤为主的能源体系结构。未来中国应该如何展现责任和领导力，推进全球绿色可持续性发展？

许勤华表示，作为经济结构调整的有机组成部分，推动能源革命应先“立”后“破”、通盘谋划，扎实推进能源结构调整和产业绿色低碳转型，推动新兴技术与绿色低碳产业深度融合，携手其他各国共同拓展绿色低碳创新之路。

“在实际操作的过程中，去解决一些曾经或当下面临的问题，而不是止步于此。”许勤华说，人工智能时代对能源的需求将日益增加，如何在满足人工智能技术发展的同时保证能源供应的可持续性，将是必须面对的挑战。

谈及未来，许勤华认为，更多的绿色和可持续发展成果一定要让老百姓用得起、用得上、方便用，让可持续发展建立在老百姓能感受技术带来的经济效应和实惠感上，真正落实到民生中，百姓的幸福生活里。（实习生王焱茹对本文亦有贡献）

(责编：王仁宏、高雷)

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