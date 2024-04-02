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打“国家”旗号的涉诈App，折射手机应用市场乱象

孙飞
2024年04月02日09:19 | 来源：新华每日电讯 调查观察
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近期，一些不法分子套用各类官方公开信息，打着“国家支持项目”“国家惠民政策”旗号制作出一批手机应用（App），在其中编造虚假投资理财项目，以高收益为诱饵，忽悠不明真相的群众在App“投资”进而实施诈骗。

不少专家表示，一些虚假App造成群众财产损失，带来负面社会影响，建议持续加大对违法行为的打击力度，强化手机应用市场主体责任，提升消费者防范意识。

打“国家”旗号的涉诈App

3月中旬，工业和信息化部公布了一批涉诈高风险App，包括数个“一带一路”虚假App、“中国供销合作社”虚假App、“中国乡村发展基金会”虚假App、“中国芯”虚假App、“中国制造”虚假App等。

工业和信息化部反诈专班提醒，涉诈App套路多，请从正规途径下载App，可通过工业和信息化部反诈专班公众号涉诈高风险App曝光台专栏，获取最新涉诈高风险App信息。

记者调查发现，类似案例近年来不时出现。安徽省池州市青阳县人民检察院去年底公布的一起案例显示，以巫某某、刘某某为首的犯罪团伙成立传销组织，无任何实际经营活动，在宣传过程中将“一带一路”作为幌子，开发“一带一路”App平台，以“电力开发”“基础建设”等项目为名，引诱他人注册App以会员身份投资虚拟项目获得收益。

该组织以“专家演讲”、线上直播、微信群等方式进行宣传推广，发展大量会员。通过设立会员层级，形成上下级关系，设置产品收益、代理佣金、团队发展津贴、团队投资奖励等收益方式。以巫某某、刘某某为首的团伙利用该App不断发展下线，会员层级多达36级，累计涉案金额近亿元。

一些涉诈App甚至盗用国家部委的名字，借用国家公信力进行诈骗，比如“国家社保部”虚假App的图标采用了国徽样式。这些虚假App有一些较明显的特征，比如邀请用户注册账号时，要求填入推荐人邀请码，并利用“内幕消息”“高额回报”“稳赚不赔”等话术，诱骗群众将钱财转给非法账户。

中国政法大学特约研究员赵占领认为，被骗群众是直接受害者，遭受相应的财产损失。同时，不法人员以国家或政府部门的名义从事诈骗等违法犯罪活动，损害了有关政府部门的形象和公信力。

折射App市场乱象多

金融行业也频现“李鬼”App。东兴基金3月中旬公告，近期有不法分子冒用“东兴基金”名称、标识，假冒该公司员工提供非法证券咨询活动；不法分子以提供网络公示的公司注册地址、办公地址、营业执照等手段，涉嫌以退费名义，通过电话、App等渠道向公司客户发送诈骗信息，诱导客户向其退费并进行非法资金诈骗。

今年1月底，大成基金也发布《提醒投资者谨防金融诈骗》公告称，据客户反映有不法分子冒用该公司名义，设立仿冒App、网站诱导投资者充值、退费进行诈骗等非法活动。今年以来，发布类似金融诈骗风险提示的基金公司已不下10家，虚假金融App已成为高发的网络诈骗手段。

受访专家表示，虚假涉诈App背后，折射的行业乱象、地下黑产等问题需要引起重视。

中国互联网协会法工委副秘书长胡钢说，尽管目前应用市场的管理越来越严格、越来越规范，但实际上，应用市场本身是经营主体，多数应用市场只进行表面的审查和技术性的防范，如果申请者提交的App本身是符合有关技术规范的，没有明显的木马、病毒等，原则上多数可以通过。

赵占领表示，部分涉诈App在手机应用市场上线，一些应用市场出于商业利益考虑，可能不会对App的经营活动是否违法进行审查。客观上，事前判断App的经营者是否存在违法或犯罪行为也有一定困难。

一些公安部门工作人员表示，随着科技手段不断更新迭代，诈骗分子利用打包平台、自动化工具批量生成涉诈App，已形成熟练运作的黑色产业链。部分分发平台、下载链接处于失管失控状态，导致电诈黑灰产打不胜打、涉诈App防不胜防。

赵占领表示，部分涉诈App的下载渠道可能并非应用市场，而是自建网站或者小程序等，用户可以直接下载或者登录。胡钢说，不少涉诈App直接一对一精准诱使用户下载，如通过单独的渠道发送下载链接等。

综合施策加大打击力度

多位受访者建议，有关部门针对涉诈App还需综合施策，加快完善法律法规、加大监管审核力度、加强运营的日常监管。通过开发更智能、更高效的安全检测工具和建立涉诈App黑名单数据库等提高技术防范能力，有效遏制涉诈App的滋生和传播，保护用户的财产和信息安全。

手机应用市场应当好“守门人”。公安部网安局去年年中公布的一起案例显示，福建厦门思明公安分局接国家税务总局电子税务管理中心通报，某移动应用市场对外提供6款假冒国家税务总局“个人所得税”App的下载服务，相关假冒App的图标与国家税务总局“个人所得税”App图标完全相同、名称也高度雷同。

警方对该移动应用市场运营公司开出罚单，因未履行网络安全保护义务、未落实内容审核制度，该公司被依法处以罚款2万元，公司法人代表被依法处以罚款8000元。

赵占领建议，手机应用市场应加强涉诈信息处置，不断完善技术与管理手段，尽到事前审查、事中监督及事后及时处置的义务。对于那些明显移花接木、以假乱真的App应严格审查，不予上架。对某些特定类型的App，要给予重点关注，如涉金融类、理财类的App是否存在金融诈骗可能等。

胡钢建议，消费者要提升有关网络安全的认知，尽量通过正规的手机应用市场下载App，避免扫描所谓“客服”等陌生人发来的二维码下载App，不点击陌生链接，遇到涉诈App情况或线索，及时向监管部门投诉、举报，依法维护自身合法权益。

（本报记者孙飞）

(责编：王震、陈键)
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