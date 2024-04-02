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麻辣烫香飘甘肃 大订单涌进小店

王豪 马富春
2024年04月02日09:21 | 来源：中国青年报
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“听说有人凌晨三四点就来排队了”“我们不到6点来排队，差点没拿到海英家的号”“我和朋友轮流排队，一个人等位，一个人去车里睡觉”……这段时间，在甘肃天水市秦州区四合院美味城，食客双手高举蔬菜“捧花”，在摊点前勾勒出“鲜香”春色，还有无数“长枪短炮”和手机对准正在烫菜的店主。

天水麻辣烫一时风头无两，带动西北小城天水火爆“出圈”。“天水发布”消息显示，3月，天水市累计接待游客464万人次，旅游综合收入达27亿元。

麻辣烫作为展示“甘味”食材的一个窗口，带来旅游收入的同时，也让不少人看到天水的优质农产品，如甘谷辣椒、元龙花椒、清水黑木耳等，这也让一些销售特产的小店、摊位迎来了更多的游客和订单。

麻辣烫飘香引发开店热

甘肃省文化和旅游厅网站公布，截至3月31日17时，全网有关“甘肃天水麻辣烫”“甘肃美食”“甘肃文化旅游”的短视频和信息总点击播放量达202.1亿次，互动评论量9.8亿次。

海英麻辣烫店的老板娘哈海英一边忙着烫菜一边告诉记者，年后，她店里的顾客量开始呈三四倍增长，队伍常常从清晨排到深夜。

为分散人流，天水市秦州区政府筛选全区39家口碑较好的麻辣烫经营户，在四合院美味城外新设麻辣烫一条街。从3月16日筹备搭建到3月18日开始营业，仅花了两天时间。

在附近开了11年串串香店铺的于慧霞带着3名店员，在这里建起了“分舵”。她说，她将串串香里的一些秘制调料融入天水麻辣烫，受到了顾客的欢迎。小摊营业这些天，就餐人数日益上涨。

天水市民吴先生常年在青海工作，这次被麻辣烫的香味“勾”回了家。“四合院人太多，我们把位子留给外地游客。”吴先生特意将朋友约到了麻辣烫一条街，给这里“添一把人气”。

最近，吴先生在抖音上发过几条天水麻辣烫的视频，每条都收获五六千次的观看。他还邀请了几名青海的工作伙伴来天水旅游。他希望天水麻辣烫能和兰州牛肉面一样在全国开店，“这样像我一样的游子就有口福了”。

天水麻辣烫成为“全国大IP”，为跨省开店带去客流。有业内人士分析，这个新品类有可能成为麻辣烫赛道新的增长点。

家住湖南省祁阳市的邹先生，特意带了3个人来天水学习。他在老家做了多年的麻辣香锅，觉得香锅和天水麻辣烫有点相似，这次过来主要想看看天水麻辣烫的味道是否适合“湖南胃”。如果适合，他准备在湖南开家天水麻辣烫店。

济南、成都、天津、重庆……一场天水麻辣烫“开店热”正在上演。“天眼查”数据显示，从今年2月至今，全国新开业的“甘肃麻辣烫”已累计超过150家。

“甘”味农产品变抢手货

小小麻辣烫，不仅带火了餐饮，还带动相关产品持续热销。

京东消费及产业发展研究院发布数据显示，2月26日至3月23日，定西宽粉、定西土豆、天水油泼辣子、天水辣椒面、甘肃花椒占据天水麻辣烫相关产品热销榜成交额的前五名。从成交额增长情况来看，甘谷干辣椒、甘肃麻辣烫调料的成交额环比分别增长超10倍和9.2倍，天水辣椒面、天水油泼辣子、甘肃手擀粉、定西土豆的成交额环比增长均翻倍。

一些天水人当起“美味代购”，助推家乡特产走向全国。

3月23日上午9点，家住天水市麦积区琥珀镇的霍女士赶到一家调料铺子，帮外地朋友购买甘谷辣椒面。店里当时只剩6斤成品，她全买了，“幸亏今天来得早，不然还买不到”。

店主一边给霍女士分装调料，一边打电话催促批发商送货。手机扬声器那头儿答复：“这两天忙得很，到处都是要货的，来不及送。”最终，凭借常年合作的交情，小店当天要来了20斤辣椒面的配货。店主透露，麻辣烫火了，小店接的都是大订单，为此还紧急购进了一批有“甘谷辣椒”“秦安花椒”字样的包装袋，让顾客送礼更有面。

作为上游的生产加工厂家，近期，甘谷县辣椒红了种植养殖农民专业合作社的供货量从每天1吨涨至5吨以上。

合作社理事长王国义介绍，“辣椒红了”系列产品在网上的订单逐日增加，在天水市内两家实体店的销售额翻倍。“批发、零售占比从之前的8∶2变成了现在的2∶8。”王国义明白，比例的变化证明着甘谷辣椒知名度的提升。每天还有不少外地客商赶来合作社洽谈合作，但因为产能有限，王国义不得不拒绝了几个大单。

连续两天，只要看到王国义，来自天津的带货主播张超就不离其左右。张超告诉记者，他和团队做牛羊肉生意，销售旺季在下半年，这次麻辣烫突然走红，让他看到新的商机，“想要抓住流量，就要和一家货源稳定、产品质量过硬的企业建立合作”。

作为麻辣烫“拍档”的手擀粉，同样吸引了不少关注。3月16日起，甘肃丰收农业科技有限公司先后在天水古城、麻辣烫一条街等地设立展位，指导游客制作手擀粉，一天能卖出上百份。

该公司大区经理张建林介绍，公司主要和食品厂合作，提供加工粉条等产品的淀粉原材料，销售末端是大大小小的麻辣烫店铺。手擀粉淀粉是公司近年来研发推出的新产品，“这波突如其来的关注，让手擀粉一类的地方食材被更多人所了解，也让我们吸引到有意向长期合作的大客户”。

特色产业发展让麻辣烫火爆“有根可依”

麻辣烫飘香引发的农产品火爆，既得益于流量，也得益于天水数十年培育特色农产品产业的努力。

作为我国北方最佳水果、蔬菜生产基地和中国西部航天育种基地，天水出产的花牛苹果、秦安蜜桃、秦州樱桃、清水核桃、甘谷辣椒等农产品特色鲜明，发展农业精深加工和农业高新技术产业前景广阔。

天水市农业农村局信息科科长周立以“双椒”佐证。他介绍，天水种花椒已有1500多年的历史，当前，栽培面积有54.6万亩，年产值达到21.4亿元，约占全市果品总产值的1/4。此外，天水市具有发展干鲜两用辣椒的优势，全市辣椒的种植面积常年保持在9万亩左右。其中，甘谷辣椒在2022年成功入选国家地理标志农产品，成为天水市首个地理标志产品保护示范区。

针对这些特色产业，天水政府坚持“科学布局建基地、标准生产保品质、龙头带动延链条、品牌打造增效益”的发展思路，着力构建集种植收购、加工生产、仓储物流、新产品研发销售于一体的全产业链发展格局，初步实现“品质变口碑、口碑变品牌、品牌变效益”3个转变，让天水麻辣烫的火爆“有根可依”。

据悉，下一步，相关部门将继续扶持麻辣烫原料种植、保障原料供应，推动农业与麻辣烫产业深度融合。同时，支持企业开展“互联网+麻辣烫”模式，推动线上线下融合发展。

天水市人社局于近日印发《关于做好“天水麻辣烫”技能培训工作的通知》，要优化培训内容设置，广泛开展市场调研，把天水麻辣烫列入中式烹饪工种地方特色品牌项目，围绕生产流程、制作工艺、配比配方、食品安全等方面探索形成天水麻辣烫培训标准，开展全方位、全链条、特色化培训。

天水还诚邀定西宽粉、武都花椒、兰州高原夏菜等“甘味”农产品，来天水进行宣传推介，形成合力。

“我们从提升住宿业服务水平、餐饮业服务水平、夜间经济服务水平、麻辣烫产业服务水平4个方面给予保障。”天水市商务局服务行业管理科科长鲁宏亮欣喜于眼前各美其美、美美与共的热闹场景。

作为离市场最近的群体，企业家们同样对未来发展进行着审慎思考。承载着2000多户社员的信任与期待，这阵子，王国义忙得不可开交。

他一边与“辣椒红了”合作社周边的3个乡镇对接，动员更多村民种植辣椒，争取种植面积从3000亩扩大到5000亩，一边对接设备生产厂家，为加工厂引进两条新的生产线，还派出一个小组去各家麻辣烫小店“试吃”，准备研发更多调味产品。

这名85后创业者坚持产品不涨价、严把生产质量关，在众多合作对象中筛选更“靠谱”的伙伴。“短期看流量，中期看供给，长期看品牌，我们不会因为流量，忙中出乱，砸了甘谷辣椒的金字招牌。”王国义说。

(责编：王震、陈键)
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