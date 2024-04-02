中新网4月2日电 据农业农村部网站消息，为充分发挥农业综合行政执法对三农发展的服务保障作用，有力有效维护国家粮食安全，近日，农业农村部印发《农业农村部关于开展2024年“绿剑护粮安”执法行动的通知》(以下简称《通知》)，部署开展“绿剑护粮安”执法行动。

《通知》强调，要加强农资质量、农产品质量安全、动植物检疫等重点领域执法，抓好农资进村“忽悠团”、以“订单农业”为名设骗局坑农、牛羊养殖“瘦肉精”、豇豆农药残留等重大专项执法任务，严厉打击坑农害农、危害粮食安全违法行为，为保障国家粮食安全贡献农业执法力量。

《通知》要求，各地要坚持因地制宜，突出问题导向，细化行动方案，压实责任主体。对农业违法行为投诉举报要及时核查、依法处理，涉嫌构成犯罪的要及时移送公安机关。要综合运用说服教育、劝导示范、警示告诫、指导约谈等方式，让执法既有力度又有温度。

下一步，农业农村部将围绕行动开展、重点领域违法案件查办等情况进行指导，对涉及区域广、社会影响大、案情疑难复杂的案件进行督办，确保行动落地见效。

(责编：王震、陈键)

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