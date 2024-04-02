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我自研高精度温盐深仪完成深海比测试验

2024年04月02日09:23 | 来源：科技日报
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科技日报讯 （记者符晓波）记者从福建省级创新实验室嘉庚创新实验室获悉，日前，我国自主研发的面向万米深海应用的高精度温盐深传感仪器（CTD）完成深海比测试验，最大布放深度达7180.4米。多项海试数据比较结果显示，其性能比肩国际先进水平。

据悉，该仪器由嘉庚创新实验室研究员、中北大学教授、厦门大学特聘教授薛晨阳团队历时两年自主研发。在此次中国科学院深海所“探索一号”科考航次中，该高精度温盐深传感仪器搭乘“奋斗者”号万米载人潜水器成功完成9次下潜作业，覆盖印度爪哇海沟附近海域深度3000—7000余米。

温盐深传感仪器用于测量海水温度、盐度和深度3个基本量变化，据此可计算海水声速和密度等，是海洋调查的关键基础仪器。据不完全统计，截至2019年，国内使用的各类高精度温盐深传感仪器与集成仪器中，国外品牌占比达到90%以上。

该仪器研发获得嘉庚创新实验室项目支持，由厦门大学和中北大学团队联合攻关。得益于我国微纳加工技术长足进展，团队采用近年最新的工艺方法与生产条件，确保从敏感器件设计、制备工艺到封装测试技术全部自研，实现核心器部件100%国产化。

(责编：王震、陈键)
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