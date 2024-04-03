“节能服务进企业”暨2024年工业节能诊断服务交流活动在京举行
2024年04月03日15:07 | 来源：人民网
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人民网北京4月3日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，4月2日，工业和信息化部电子第五研究所、国家电投集团中央研究院在北京举办“节能服务进企业”暨2024年工业节能诊断服务交流活动。
据了解，节能与综合利用司有关负责同志介绍了工业节能诊断服务工作成效和有关工作考虑，北京市、河北省和内蒙古自治区工业和信息化主管部门交流了工业节能诊断工作经验，机械、纺织、食品、数据中心等行业领域企业代表以及节能诊断服务机构分享了工业节能诊断工作典型案例。《工业节能诊断服务研究报告》于当天发布。
(责编：申佳平、吕骞)
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