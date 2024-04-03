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交通运输部：2024年基本实现道路客运电子客票全覆盖

2024年04月03日15:28 | 来源：人民网
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人民网北京4月3日电 （记者王连香）据交通运输部官网消息，为加快实现全国道路客运电子客票基本全覆盖，提升旅客联程运输服务质量，进一步改善公众出行体验，交通运输部办公厅制定《2024年基本实现道路客运电子客票全覆盖工作方案》（以下简称《方案》）。

《方案》提出，2024年10月底前，各省级交通运输主管部门对照道路客运电子客票基本全覆盖的目标，全面实现居民身份证、护照、外国人永久居留身份证、港澳台居民居住证、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证等实名制证件支持网上购买电子客票，确保二级以上汽车客运站、定制客运线路电子客票应用覆盖率达99%以上，省际市际客运线路电子客票应用覆盖率达95%以上。完成旅客联程运输服务品牌培育任务，在全国培育形成旅客联程运输服务品牌，提升旅客联程运输服务质量。

(责编：王连香、吕骞)
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