4月3日，由海南省发展和改革委员会、海南省营商环境建设厅、海南省工业和信息化厅、海南省大数据管理局作为指导单位，海南省数据产品超市主办的“数据要素赋能企业全生命周期服务集”发布会在海口召开，近40家企业与10余家媒体应邀参加。

本次发布会以“以数促质 易企腾飞”为主题，旨在落实国家提出的“发挥数据要素乘数效应，赋能经济社会发展”的战略任务。通过整合公共数据、互联网平台与产业数据，海南省数据产品超市联合国内众多行业领域专业的数据服务商，推出覆盖企业生产经营过程中的信用服务、风控服务、营销服务、法务服务、IT信息化服务五大领域60余款数据产品，构建了面向企业全生命周期的服务集（以下简称“服务集”），旨在使数据成为新质生产力的重要组成部分，推动企业发展与转型升级。

海南省营商环境建设厅副厅长王雪皓表示，数据共享、政务服务、企业服务、社会信用等是营商环境的重要组成部分，数据赋能是提高政府行政效能、优化营商环境的重要手段。海南省营商环境建设厅谋划上线了海南省企业综合服务平台，致力于构建一个“有事必应、无事不扰”的企业服务体系，积极拓宽政企之间的沟通渠道，持续提升企业服务的质量和能力。此次发布的服务集，对于提升海南营商环境整体水平有积极促进作用。希望海南省数据产品超市持续助推数据要素市场的开放和共享，强化跨界合作和产业融合，通过数据赋能将数字技术与营商环境有机结合，为自贸港营商环境的持续优化升级贡献更大力量。

中国电信海南公司总经理李云庄表示，随着“向数图强”被写进2024年海南省政府工作报告，海南正在数字经济发展新赛道上加速。中国电信海南公司作为智慧海南建设、助力自贸港封关运作的主力军，将充分发挥云网资源、科技创新、服务体系等优势，围绕人工智能、大模型、大数据等领域，与广大企业携手共进，共创辉煌，持续推动海南自贸港信息化、智能化建设，促进自贸港乘“数”而上、逐“数”兴业，加速打造数字经济发展“新高地”。

人民网人民运营部主任杨鸿光表示，近年来，人民网高度重视以人工智能为代表的前沿科技的引领支撑作用，强化技术领域前瞻性布局，依托内容业务所沉淀的海量数据，以及开放合作所汇集的政务、行业数据，在多个数据领域取得显著成效。此次海南省数据产品超市出台的服务集，将有效助力企业提质增效、创新发展，具备行业前瞻性和国际化的视野。

蚂蚁数科安全科技副总经理王黎强表示，海南省大数据局和海南省数据产品超市的决策者们高瞻远瞩，在《“数据要素×”三年行动计划》的指引下，准确而深刻地洞见了数据要素作为核心资源在企业发展生命周期中的关键作用，通过出台服务集，积极推动公共服务普惠化，提供覆盖企业全生命周期的数据智慧服务，助力企业在生命周期的每一环节都能做出更精准、更智能的决策，全力提升海南省营商环境，推动海南自由贸易港数字经济高质量发展。

海南省数据产品超市副总经理覃小钰详细讲解本次发布的具体内容。服务集以《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》的指导原则，聚焦企业经营关键环节，深度融合公共数据与互联网平台、产业数据，挖掘典型数据应用场景，以实现便企、惠企的数据应用价值，进一步提升海南整体营商环境水平。

在正式发布环节，海南省发展和改革委员会、海南省营商环境建设厅、海南省工业和信息化厅、海南省大数据管理局、人民网、中国电信海南公司、蚂蚁数科、数字海南有限公司等单位与会嘉宾共同见证这一重要时刻。海南省数据产品超市联合国内知名数商，将分批次上线信用服务、营销服务、IT信息化服务等各大领域的数据应用产品，高效服务企业全生命周期发展。

作为首批提供企业数据产品服务的服务商之一，蚂蚁数科相关责任人介绍：“我们本次在海南省数据产品超市上线的20多款产品，是整合蚂蚁数科的技术与海南省公共数据的能力，可满足企业在贷款快速审核、境内外业务合作的风险预测等场景的迫切需求，提供基于数据要素精准支撑的服务。”

在战略合作协议签约仪式环节中，海南省大数据管理局与蚂蚁数科、海南省数据产品超市与中信银行股份有限公司海口分行、数字海南有限公司与海南好舒福天然乳胶科技有限公司现场签订战略合作协议，就数据应用场景创新、数字政府建设、人工智能创新应用、企业服务优化等方面深化合作，进一步激活公共数据价值，赋能企业数字化转型。

圆桌对话环节，来自海南省发展和改革委员会、海南省营商环境建设厅、海南省大数据管理局、人民网、数字海南有限公司的专家们围绕数据要素赋能企业发展、优化营商环境、服务集建设等方面进行了深入讨论，共话数据要素作为新质生产力赋能企业数字化转型发展态势及可行路径。

未来，海南省数据产品超市将持续打造企业全生命周期“服务链”，大力推动公共数据的授权开发利用。通过“共创”机制吸引互联网头部企业和产业龙头参与，形成更丰富的企业服务场景，开放和整合各领域的数据资源，形成更多面向企业服务的数据产品服务，进一步激活企业活力和发展动力，促进数字经济与实体经济的深度融合，助力海南自贸港新质生产力的培育壮大，推动数据要素市场和营商环境向更高层次发展。（陈奕曲、洪雨慧）

(责编：董童、吕骞)

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