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交通运输部：扩大出租汽车电召或网约车“一键叫车”服务覆盖面

2024年04月03日15:46 | 来源：人民网
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人民网北京4月3日电 （记者王连香）据交通运输部官网消息，为进一步提升适老化无障碍交通出行服务，不断满足广大老年人、残疾人安全、平等、舒适、便捷的出行服务需要，交通运输部办公厅印发《2024年适老化无障碍交通出行服务扩面提质增效工作方案》（以下简称《方案》）。

《方案》提出，要扩大出租汽车电召或网约车“一键叫车”服务覆盖面，基本实现地级及以上城市全覆盖。加快低地板及低入口城市公共汽电车推广应用，新打造敬老爱老城市公共汽电车线路500条。打造20条城市轨道交通运营服务品牌线路，优化站车环境，推动出入口和换乘设施优化改造，为包括老年人在内的各类群体提供安全便捷温馨的乘车环境和服务。

(责编：王连香、吕骞)
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