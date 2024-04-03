人民网记者提问。图片来源：中国气象局

人民网北京4月3日电 （欧阳易佳）4月北方是否会出现“倒春寒”现象？在中国气象局今日召开的新闻发布会上，国家气象中心副主任章建成回答人民网记者提问时表示，预计今年4月，全国大部分地区气温较常年同期偏高，有利于北方冬小麦拔节孕穗、温带果树萌动开花。但月内冷空气阶段性活跃，预计影响我国的冷空气过程主要有4次，出现的时间和强度分别是：上旬前期和后期、中旬后期、下旬前期。如出现较大幅度降温，出现霜冻天气，可能对冬小麦和果树造成不同程度危害。

“倒春寒”是指初春气温回升较快，而在春季后期较正常年份偏低，并对农业生产造成影响的天气气候现象。北方地区倒春寒主要影响孕穗至抽穗期，也影响果蔬的开花坐果，危害形式主要为霜冻害。

章建成表示，防御“倒春寒”危害，要密切关注天气变化，冬小麦可在霜冻来临前浇水或进行喷灌，调节田间温湿度，以减轻霜冻危害；果树可采取树盘覆草、花前灌水等方式，延缓树体活动，推迟花期以避开倒春寒，也可采取熏烟、开启防霜风机等进行防御。

“春天气温的突然变化会降低人体免疫力，增大呼吸系统疾病和心脑血管疾病的发病风险；低温刺激还会引起毛细血管收缩，引发急性胃病，对关节也会产生危害。”章建成提醒，公众应多关注天气变化，根据天气变化适时增减衣物，以防“倒春寒”对人体造成不良影响。

(责编：杨曦、吕骞)

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