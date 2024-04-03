人民网北京4月3日电 （记者栗翘楚）3月30日，2024年企业合规师职业能力（水平）统一考试举行。本次考试报名人数再创新高，较去年同期增幅达26.64%。

据悉，本次考试在全国31个省（区、市）共设置37个考区，592个考场，大多数省（区、市）报考人数和参考率均达历史新高，半数以上的考区较去年同期实现了30%以上的增幅。

2021年，企业合规师作为新职业被人社部纳入《中华人民共和国职业分类大典》。中国企业评价协会根据《国家职业技能标准编制技术规程》制定的全国首个T/CEEAS004—2021《企业合规师职业技能评价标准》团体标准发布，推动企业合规管理人才朝着专业化、规范化、职业化方向发展。此次考试是该标准颁布以来的第五次考试。

在深化涉案企业合规改革背景下，合规经营成为民营企业的选择，市场对合规专业人才需求也水涨船高。

中国企业评价协会企业合规专业委员会秘书长王龙表示，比对公开数据，企业合规师职业能力统一考试已经成为除司法考试外，参考人数规模最大的法律类考试。这对于中国企业合规管理人才培养、提高从业者职业素养、形成专业化人才梯队建设无疑具有重要意义。

(责编：杨曦、吕骞)

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