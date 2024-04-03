人民网北京4月3日电 （焦磊、实习生张泊洋）2023年，中国汽车产业交出了亮眼答卷——汽车产销量首次突破3000万辆。全年产销分别同比增长11.6%和12%，连续15年保持全球第一。

2024开年，我国汽车产销势头强劲。根据中汽协数据，1至2月，我国汽车产销量分别达391.9万辆和402.6万辆，同比分别增长8.1%和11.1%。

日前，中国一汽发布一季度业绩情况，产销量、营业收入均实现同比正增长。1—3月，中国一汽实现整车销量74.3万辆、同比增长9.5%，自主品牌整车销量20.8万辆、同比增长46.1%，红旗品牌整车销量10.03万辆、同比增长64.3%，出口销量2.68万辆、同比增长79%，新能源汽车销量及自主品牌海外出口销量增速全部高于行业平均水平，实现首季开门红。

加快实现高水平科技自立自强，是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。红旗EH7搭载行业首发低温电芯等硬核科技，让量产车型拥有0—60公里时速加速时间1.8秒、80—120公里时速加速时间2.3秒、冬季续航保持率70%等表现；首款扭矩矢量双电机M190/M220首台A样机成功试制下线，红旗电机电驱研发能力迈上新台阶……科技创新是产业创新的决定性前提和关键性支撑，而产业创新是科技创新成果转移转化的落脚点。在中国一汽，一系列创新成果正从实验室加速走向生产线，转化为在市场中的热销产品。

通过与产业链资源整合，快速结成产业硕果，成为中国一汽推动高质量发展的重要实践：一汽解放整合优势资源，与孚能科技、马勒、广晟氢能等开展战略合作，参与共建首条“粤港澳大湾区氢走廊”项目；时代一汽下线第一亿颗电芯，已搭载的100万辆新能源汽车至今电芯“0”事故；中国一汽和比亚迪共同打造的东北地区首家新能源汽车动力电池战略基地全速爬坡拉产，实现了绿色技术就地就近转化落地。

近年来，我国汽车出口取得了显著成果，已经发展成为中国外贸出口的新动能代表。一季度，中国一汽持续加速拓展海外市场，有序推进国际产能合作，出口结构呈现商乘并举的良好局面。在墨西哥市场，解放品牌1—2月出口量创下历史新高、3月获1000辆订单，并在经销商网络的拓展和产品竞争力的提升方面取得了显著成果；一季度，奔腾B70在卡塔尔荣获年度最佳中级轿车奖项，显露出海外市场的强大活力。国际舞台的频频亮相，中国一汽正向世界传递着中国汽车品牌的蓬勃力量。

我国汽车“出海”的良好势头正在延续。根据中汽协数据，今年前两个月，我国出口汽车83.1万辆，同比增长22.1%。其中，新能源汽车出口18.2万辆，同比增长7.5%。

(责编：杨曦、吕骞)

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