原标题：清华大学“预见中国”高端讲坛暨中国经济讲座首场成功举办

2024年4月2日，清华大学“预见中国”高端讲坛暨清华五道口中国经济讲座系列首场讲座成功举办。本次论坛邀请第十三届全国政协经济委员会副主任、中国环境与发展国际合作委员会中方首席顾问、国务院发展研究中心原副主任刘世锦作为主讲嘉宾。清华大学五道口金融学院院长焦捷、清华大学公共管理学院院长朱旭峰代表主办方致欢迎辞。清华大学公共管理学院副院长朱俊明出席论坛。清华大学五道口金融学院长聘副教授、院长助理刘碧波担任论坛主持。近两百位清华师生和企业家代表共同聆听了讲座。

图为讲座现场。

焦捷在致辞中表示，当前中国经济正站在新的历史起点上，我们面临着国内外环境的深刻变化，国内经济转型任务艰巨。如何准确把握中国经济的脉搏，如何在复杂多变的国际环境中保持定力，如何在高质量发展的道路上稳步前行，这些都是我们必须深入探讨的重要课题。期待“预见中国”高端讲坛及后续的交流研讨，能够为中国经济社会的行稳致远贡献智慧和力量。

朱旭峰在致辞中首先表达了对刘世锦的感谢，感谢其一直以来对清华大学公共管理学院的发展给予了极大的关心和支持，其深厚的学术造诣和广阔的视野为学院带来了宝贵的启示和引导。

清华大学公共管理学院与五道口金融学院合作举办“预见中国高端讲坛”，不仅是对两院学术力量的融合，更是清华大学多学科交叉、协同创新精神的体现。公共管理和金融是现代社会运行的两大关键领域，它们之间的交叉融合将为解决经济、社会问题提供新的视角和方法。希望两院共同探索公共管理领域与金融领域的创新，提出更具前瞻性和科学性的政策建议。

刘世锦的演讲主题为“稳增长促转型要加快深化结构性改革、挖掘新增长潜能”。他对我国中长期发展目标与所面临的挑战、现阶段经济运行呈现的特点进行了深入细致地剖析，分享对如何挖掘新增长潜能的思考，并提出开展新一轮结构性改革的建议。刘世锦表示，党的二十大提出高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，同时也提出了明确的量化增长指标——到2035年人均GDP达到中等发达国家水平。实现此目标有两个条件不可或缺：第一，能争取到的实际增速必须要争取；第二，仅靠实际增速“硬增长”还不够，立足点必须放到提高劳动生产率、全要素生产率上。“高质量发展有着准确的经济学含义，那就是全要素生产率的提升。”他说。

刘世锦还表示，我国经济增长仍处在从高速增长到高质量增长的深度动能转换期，实现稳增长促转型，首先要抓住新技术革命的机遇，激活追赶潜能。他指出，在以数字技术和绿色技术为代表的新一轮技术革命中，我们与先行者的差距已经不是太大，有些领域并驾齐驱甚至局部领先。因此追赶潜能和数字绿色潜能并不是两条赛道，而是融为一体的，“仍可支持我国经济持续5-10年的中速增长期。”与此同时，还要加快挖掘新增长潜能：一方面，通过缩小中低收入群体与中高收入群体在终端需求结构上的差距，来扩大“横向需求空间”；另一方面， 提升产业的技术含量和附加价值，拓展经济的上行空间，创造“纵向升级动能”。

刘世锦建议，稳增长需要继续保持相对宽松或积极的货币政策和财政政策，同时把注意力更多地转向通过结构性改革来挖掘结构性潜能。在需求侧，促进城乡融合发展的“身份平等”“基本公共服务获取权利平等”“土地(不动产)财产权利平等”；在供给侧，认可、保护、弘扬企业家精神。概括起来就是要重视和抓好“两个关键少数”和“一个关键多数”。前者是指企业家和地方主要领导者，他们是我国经济发展的两台发动机；后者即进城农民工，是我国经济转型的主体人群。将结构性改革聚焦于这“2+1”关键环节，才能打通中国经济的痛点和堵点，稳增长促转型才能出现新局面。

讲座结束后，刘世锦还就全球治理体系重构、区域经济发展、房地产市场调整转型等话题与现场观众进行了交流。

本次论坛由清华大学五道口金融学院联合清华大学公共管理学院共同举办。自2024年起，清华大学五道口金融学院推出“中国经济讲座”系列活动。讲座聚焦中国经济社会发展核心议题，定位为解读政策、总结经验、探索模式、传播学术的高端学术平台。讲座延请国内外权威学者专家，聚焦中国经济社会发展的各项前沿议题，以讲座、对话等形式，为中国经济社会的和谐发展提供观点与建议。

清华大学五道口金融学院与公共管理学院融合各自优势，邀请国家政策制定资深专家、两院院士及国际顶尖经济金融学界大师，联袂推出“预见中国——世界政治与经济前沿探索项目”，与中国企业家一起站在世界历史的高度，把握国家战略方向，理清产业行业定位，绘制企业发展蓝图。项目聚焦中国式现代化顶层设计，全景解析世界经济与中国战略布局，深入剖析重大公共政策意涵，科学研判产业发展的风险与挑战。

(责编：董童、李源)

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