我国地级及以上城市已建立城市房地产融资协调机制
2024年04月03日21:12 | 来源：新华网
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新华社北京4月3日电（记者王优玲）记者3日从住房城乡建设部了解到，目前，全国31个省份和新疆生产建设兵团均已建立省级房地产融资协调机制，所有地级及以上城市（不含直辖市）已建立城市房地产融资协调机制，分批提出可以给予融资支持的房地产项目“白名单”并推送给商业银行。
据了解，目前这项工作取得积极进展。截至3月31日，各地推送的“白名单”项目中，有1979个项目共获得银行授信4690.3亿元，1247个项目已获得贷款发放1554.1亿元。
业内人士认为，这一机制的建立，有助于区分集团公司债务风险和项目公司开发运营风险，更加精准支持房地产开发企业合理项目融资需求，有序推进房地产项目正常开发建设，促进房地产市场平稳健康发展。
(责编：胡永秋、袁勃)
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