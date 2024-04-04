原标题：汽车以旧换新，“换”来市场新机遇

【“扩内需促消费”系列报道】

人人心中都有一个汽车梦，想驾驶着自己的汽车行遍四方、阅尽山河。随着经济发展和收入提高，人们的汽车梦也扩展到拥有一辆更加安全、智能、舒适的车。国务院近日印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《方案》）提出，开展汽车以旧换新。加大政策支持力度，畅通流通堵点，促进汽车梯次消费、更新消费。

为什么要开展汽车以旧换新？市场前景如何？怎样更好满足老百姓多样化消费需求？记者就此进行了调研采访。

1.刺激消费，汽车换“能”蕴含巨大市场潜力

“过去我开油车，现在开新能源车，而且我在不到三年的时间里已经换了三台。新能源车外观时尚、技术更新快、越来越人性化，更重要的是用车成本低，充电也更加便利。”北京90后新能源车主严谦告诉记者他多次换车的理由：“一般来说，新能源车一个月的用电成本仅有两三百元，而且现在新能源车充电换电非常方便，只要不是跑很远的距离，完全没有后顾之忧。”他表示已经预订了新近上市的小米新能源车，“不过可能最快也要半年后才能提车，可见新能源车在市场上是非常受欢迎的”。

近一段时间以来，多地出台了汽车以旧换新优惠政策。比如，上海市发布了新一轮燃油车以旧换新补贴政策和新能源汽车置换政策，换车最高补贴1万元。山东省济南市发布实施细则，自2024年3月28日至6月30日，对以旧换新的消费者进行一次性补贴。其中，新车为新能源乘用车的补贴金额根据不同车价分别为1000元、3000元、5000元，比燃油乘用车的换车补贴力度更大。

另外，记者采访发现，北汽、比亚迪、宝马、大众等车企、4S店均推出了以旧换新活动。多家汽车4S店相关负责人表示，近期，选择以旧换新的车主越来越多，他们更加青睐新能源汽车。

中国汽车工业协会副总工程师许海东介绍，一般来说，消费者换乘用车的周期是10年左右，而商用车更新换代可能更快一些。在以旧换新政策的带动下，一些地方政府、企业会主动拿出一部分资金，对消费者进行补贴。因此，以旧换新政策会刺激国内的新车消费，推动汽车产业发展。此外，从传统燃油车换成新能源车，无疑也会促进我国节能减排、环境保护。

数据显示，2023年底，我国民用汽车保有量达到3.36亿辆。今年前两个月，汽车等大宗消费企稳向好，汽车零售额同比增长8.7%，增速比去年全年提高了2.8个百分点。汽车更新换代将创造规模巨大的市场空间。

商务部副部长郭婷婷表示，今年以来，新型消费蓬勃发展，动能持续释放。目前，商务部正在抓紧研究细化举措，在充分尊重消费者意愿的前提下，推动汽车换“能”，逐步提高新能源汽车、节能型汽车销售占比。

中国宏观经济研究院经济研究所副所长吴萨认为，实行大规模设备更新和消费品以旧换新既利当前、更利长远。作为人口大国，我国汽车等耐用品市场巨大，蕴含了巨大的更新换代市场潜力，以旧换新大有可为。

据中国汽车工业协会预测，2024年我国汽车总销量将超过3100万辆。另外，据国家信息中心预测，2024年我国汽车市场换购需求占总需求的比重为44%，到2025年有望提高到48%左右。

在吴萨看来，随着市场不断扩大和消费者需求不断升级，企业有更多的发展机会，供给端的技术创新和需求端的产品升级推动企业提升竞争力、产业格局进一步优化，带动相关产业快速发展，推动经济体系升级。此外，以旧换新将推动高质量消费品更多进入居民生活，满足多样化消费需求。

“我们要用以旧换新政策，更好地去打动消费者。一方面，给予更多补贴，提供更好的产品；另一方面，提高标准，规范市场，促进消费者更新消费。”许海东说，希望相关配套政策尽快明确、出台，汽车企业推出更多配套车型，提高产品质量和服务水平，推动以旧换新政策落地落实。

2.畅通堵点，促进二手车流通交易

“最近一段时间，展厅出现一波收购小高峰，车源收购量每天15台左右。”上海某二手车交易市场销售人员告诉记者，上海发布新一轮燃油车以旧换新补贴政策和新能源汽车置换政策以来，前来卖旧买新的市民明显增多。

“二手车性价比高，交易规范，品质也有保障。看到有1万元的新能源汽车置换补贴，想借这个机会置换一辆新能源MPV（多用途汽车），空间更宽敞。”上海市民王先生说。

汽车以旧换新，旧车哪里去？许海东介绍，以旧换新后，一部分旧车作为二手车进入市场流通，也有一部分无法继续使用的旧车需进行报废处理。从二手车交易看，目前，汽车4S店、相关平台等一般都有二手车业务以及相应的管理体系。

中国汽车流通协会数据显示，2023年，全国二手车累计交易量1841.33万辆，同比增长14.88%，累计交易金额为11795.32亿元。

中国循环经济协会会长朱黎阳表示，近年来，二手闲置市场规模已突破万亿元，用户规模达到数亿人。二手消费市场具有广阔的发展潜力，但还存在交易体制不完善，交易手续不规范，部分关键信息不透明、不对称、不真实等问题，导致消费者二手交易意愿不强，制约了二手交易市场进一步发展。

《方案》提出，到2027年，二手车交易量较2023年增长45%。支持二手商品流通交易。持续优化二手车交易登记管理，促进便利交易。

朱黎阳认为，相关政策措施落实生效，将有效促进二手商品交易更加标准化、规范化，形成更加健康有序的二手商品市场。

国务院发展研究中心市场经济研究所副所长王青表示，前期以旧换新等政策更多强调激发增量消费、稳定经济增长的作用。随着发展阶段变化，消费品存量更新换代需求不断提升，我国消费市场总体上正在由“增量时代”进入“增量和存量并重时代”。实施消费品以旧换新，有利于推动消费市场从“有没有”向“好不好”加快转变，形成以消费为主导力量的国内大循环。

“要系统谋划，打通供需循环的关键堵点。”王青说，政策实施要更多聚焦在如何引领带动消费端升级，间接形成供需互促的良性循环。通过以旧换新行动促进商品流通，为市场主体创造合理的盈利空间。解决产品在生产、流通、消费、回收整个循环过程中突出的堵点短板，从根本上形成系统的政策效应。

3.循环利用，完善报废汽车回收网络

实施回收循环利用行动，是推动大规模设备更新和消费品以旧换新的关键环节和重要举措。

“据估算，1辆报废的小型汽车精细化拆解后，可分解出约36千克橡胶、70千克塑料、740千克废铁、100千克铝。”朱黎阳说，对这些资源进行有效回收循环利用，相当于开启“第二矿山”，可以降低对原生资源的需求，减轻矿产资源开采对自然环境的压力，减少运输及生产加工等过程中的碳排放。同时，还可以为再生资源回收利用行业发展创造广阔的市场空间。

对此，《方案》提出，到2027年，报废汽车回收量较2023年增加约一倍。严格执行机动车强制报废标准规定和车辆安全环保检验标准，依法依规淘汰符合强制报废标准的老旧汽车。

专家认为，目前，我国废旧产品设备回收网络有待完善，回收渠道尚不畅通，部分产品设备闲置在企业和消费者手中或仍在超年限使用，部分则流入非规范回收渠道，被不规范回收拆解企业随意处置，造成环境问题、资源浪费和安全隐患。对此，应探索新型回收模式，着力完善再生资源回收网络。

朱黎阳表示，资源再生利用是回收循环利用过程的关键一环。技术创新是推动资源再生利用的核心动力。要加大技术研发创新，着力提升资源再生利用水平。同时，用好政策支持工具，综合施策。充分利用中央预算内投资、财政专项资金等，加强对资源回收利用能力建设的支持。统筹落实好财政税收优惠政策，全面评估政策实施情况，动态更新优惠目录，适时更新产品种类。

“以新一轮以旧换新为契机，推动完善消费市场治理的基础性制度，加快建设高标准市场体系，为消费创新营造良好的制度环境。”王青说，应逐步加强回收行业制度建设，引导回收企业和个体经营者逐步纳入统一管理。坚持标准引领、有序提升，进一步完善产品全生命周期的管理制度和行业标准。支持行业协会、企业个体、专家学者等积极参与标准制定，强化重点领域国际国内标准衔接。

（本报记者 刘坤 本报通讯员 张熙）

(责编：郝帅、杨迪)

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