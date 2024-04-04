本报记者 董蓓

原标题：前两个月我国服务贸易快速增长

本报北京4月3日电 记者3日从商务部获悉，2024年1至2月，我国服务贸易快速增长，服务进出口总额11910.7亿元，同比增长22.8%，其中出口4861.7亿元，增长17.9%，进口7049亿元，增长26.5%；服务贸易逆差2187.3亿元。

知识密集型服务贸易较快增长。2024年1至2月，知识密集型服务进出口4648.7亿元，增长14.2%。其中知识密集型服务出口2766.5亿元，增长13.4%，增长较快的领域有知识产权使用费、个人文化和娱乐服务，增幅分别为84.3%、32.8%；知识密集型服务进口1882.2亿元，增长15.4%，增长较快的领域有个人文化和娱乐服务、其他商业服务，增幅分别为94.5%、21.7%。知识密集型服务贸易顺差884.3亿元，同比扩大76.5亿元。

旅行服务增长势头迅猛。2024年1至2月，旅行服务继续保持高速增长，旅行服务进出口3179.3亿元，增长51.8%，成为服务贸易第一大领域。

(责编：郝帅、杨迪)

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