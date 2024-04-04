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3月份邮政快递行业运行畅通稳定

本报记者 董蓓
2024年04月04日08:17 | 来源：光明日报
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原标题：3月份邮政快递行业运行畅通稳定

　　 本报北京4月3日电（记者董蓓）国家邮政局快递大数据平台监测数据显示，3月份全国日均快件投递量为4.42亿件，同比增长17.6%，行业运行整体保持畅通稳定。

　　 据第三方社会机构调查结果显示，3月份快递服务公众满意度为83.3分，同比上升3.3分；快递服务全程时限均值为52.59小时，同比缩短1.51小时；72小时妥投率为85.00%，同比提升0.63个百分点；快递市场价格未出现明显波动。

　　 “3月份快递投递服务用户满意度和投递时限整体都有所改善，主要得益于主要品牌快递企业加强末端服务管理，优化快件派送流程，调整派送力量配置。”国家邮政局市场监管司副司长边作栋表示。

　　 上门投递、箱递、站递等投递服务丰富了快递的服务方式，有效满足了用户的多元化服务需求。但同时，未经用户同意将快件投递到快递驿站、智能快件箱等情况仍时有发生。

　　 3月1日，《快递市场管理办法》正式施行。办法要求快递企业在投箱入站前应征得用户同意，旨在督促快递企业提高履约意识，按照与用户约定的方式进行投递，保障用户知情权和选择权。

　　 办法施行以来，邮政管理部门依法履行监管职责，督促快递企业履行服务质量承诺，指导企业加快改进业务流程、提升管理水平、完善技术措施。3月份，各级邮政管理部门受理核处用户咨询、意见建议、问题诉求等申诉事项2.5万余件。立案调查快递市场违法违规行为531件，已办结案件325件；涉及适用办法立案调查的239件，已办结案件203件。

　　 “我们坚持处罚与教育相结合，综合运用提示、约谈等管理方式和警告、通报批评、罚款等处罚措施压实快递企业服务质量主体责任。约有92%的企业违法行为属情节轻微，被予以行政警告，约有8%的企业被并处3000元以下的行政罚款。”边作栋说，通过实施这些监管措施，企业依法合规经营意识增强，用户合法权益也得到较好保障。

　　 边作栋表示，下一步，国家邮政局将进一步推动电商平台与快递企业加强对接、密切协作，分阶段逐步实现用户在网购下单时就能够选择末端投递方式。同时，指导快递企业加强和改进经营管理，加大科技投入和应用，不断提升信息化智能化水平，提升服务质量水平，增强核心竞争能力。此外，还将督促快递企业总部夯实主体责任，强化末端履约能力建设，保障用户和快递员的合法权益。

(责编：郝帅、杨迪)
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