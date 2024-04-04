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两部门加大汽车消费金融支持力度

2024年04月04日08:18 | 来源：光明日报
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原标题：两部门加大汽车消费金融支持力度

　　 本报北京4月3日电（记者温源）为加大汽车消费金融支持力度、推动汽车以旧换新、稳定和扩大汽车消费，中国人民银行、国家金融监督管理总局3日联合发布《关于调整汽车贷款有关政策的通知》，明确金融机构在依法合规、风险可控前提下，根据借款人信用状况、还款能力等自主确定自用传统动力汽车、自用新能源汽车贷款最高发放比例。

　　 通知要求，自用传统动力汽车、自用新能源汽车贷款最高发放比例由金融机构自主确定；商用传统动力汽车贷款最高发放比例为70%，商用新能源汽车贷款最高发放比例为75%；二手车贷款最高发放比例为70%。

　　 通知提出，鼓励金融机构结合新车、二手车、汽车以旧换新等细分场景，加强金融产品和服务创新，适当减免汽车以旧换新过程中提前结清贷款产生的违约金，更好支持合理汽车消费需求。

　　 通知要求各金融机构在依法合规、风险可控前提下，结合本机构汽车贷款投放政策、风险防控等因素，根据借款人信用状况、还款能力等，合理确定汽车贷款具体发放比例、期限和利率；切实加强汽车贷款全流程管理，严防贷款资金挪作他用。

(责编：郝帅、杨迪)
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