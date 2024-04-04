2023年查处虚假违法广告案件4.76万件
2024年04月04日08:18 | 来源：光明日报
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原标题：2023年查处虚假违法广告案件4.76万件
本报北京4月3日电 记者从国家市场监管总局获悉，4月2日至3日，全国广告监管工作座谈会在河北省石家庄市召开。会议指出，2023年市场监管部门持续强化广告监管执法，广告监管工作取得显著成效，全年查处虚假违法广告案件4.76万件，罚没4.66亿元。
会议安排部署了2024年重点任务，强调将坚持监管规范与促进发展并重，坚决守牢广告监管正确方向，开展广告监管专项行动，强化互联网平台广告合规监管，推动广告产业高质量发展，加强广告监管制度建设，着力提升广告监管能力和水平，推动广告监管和发展迈上新台阶。
(责编：郝帅、杨迪)
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