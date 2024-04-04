原标题：激活家电回收“一池春水”

【一线见闻】

当前正值装修旺季，家住湖北襄阳的熊女士打算给家里换一身“新皮肤”，可在处理旧冰箱的时候犯了愁。

“家中的冰箱已经用了很多年，之前冰箱冷冻功能坏掉时我就想换一台新冰箱，但是太不划算了，最后还是请了维修师傅上门修理。”熊女士无奈地告诉记者，她原本打算请家具回收公司上门回收，但是由于住在没有电梯的老旧小区，回收公司的报价在拆装费和垃圾处理费之外还要加收每层楼45元的人工搬运费，所有的费用加起来需要近600元，而旧机回收的价格只有150元。

今年3月初，冰箱再次出现故障，熊女士也了解到冰箱超期“服役”会有风险，于是来到了家附近的家电商城。在门店选购新冰箱时，店员告诉她如果参加以旧换新活动，门店可以免费上门拆除搬运，同时安装好新机，不需要其他人工费用，旧机还能回收卖个200元。“最后我只花了4000元出头就买到了一款原价5300元的双系统净味冰箱。”熊女士开心地说。

日前，国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，实施消费品以旧换新行动，开展汽车、家电产品以旧换新，推动家装消费品换新。与新能源汽车换新不同，家电家装领域的以旧换新还需要考虑家里原有的“大块头”的处理问题。在巨大的“换新”需求下，很多消费者却被卡在了“拆旧”的环节。从“有的用”到“用得好”，家电以旧换新实现畅通循环面临堵点难点——企业前期投入成本大，短期内收益不明显；人员、运输、仓储、处理等收旧的成本高而旧家电的残值较低；旧家电的估值与消费者的期待存在较大差异，缺乏统一的行业标准……

近日，各家电家装销售企业的以旧换新活动开展得如火如荼。面对消费者在以旧换新中的顾虑，各企业纷纷探索推出“一站式”上门服务。

3月29日中午，苏宁帮客冯师傅和苏宁物流王师傅按照提前约定的时间，带着预定的空调新机来到上海长宁区虹桥路一户市民家中。两人有着明确的分工：王师傅负责将新家电从仓库送达顾客家中，冯师傅则承担后续的旧机拆卸和新机安装工作。在拆下顾客家中使用期超10年的旧空调后，冯师傅又熟练完成新空调内机和外机安装，换下的旧空调也将被带至家电回收站进行处理。从上门到完成新机安装，仅用了1个多小时。

“3月以来，选择以旧换新的用户多了不少，尤其像空调、洗衣机、冰箱等作业订单明显增多，我一天最多的时候要拆卸十几台旧家电。天气马上要热了，再加上以旧换新优惠力度很大，选择换空调的消费者会越来越多。”冯师傅一边擦汗一边说。

“以前家电行业拆旧机、装新机是分两步完成，需要用户分别对接回收和安装人员，最快也要几天才能完成家电换新。”在家电安装行业打拼近20年，王师傅见证了家电服务效率和体验的提升。为了减少顾客等待时间、提升换新体验，平台企业整合打通家电收旧、送新服务链路，实现“旧机回收、新机送达”的一站完成。在上海等地，顾客最快当日就能用上新家电。

数据显示，2023年，我国主要品类家电保有量超过30亿台，每百户居民拥有空调、冰箱、电视均超百台。商务部政策研究室副主任、新闻发言人何亚东表示，我国家电市场已从“增量时代”进入“增量和存量并重时代”。一些家电更新换代的需求和潜力很大。

在中国家用电器服务维修协会理事会主席团副主席马劬看来，要组织研究家电以旧换新中的难点堵点，准确预判消费趋势，切实帮助企业和消费者解决遇到的问题。畅通回收渠道，解决消费者送旧过程中的不便，有效盘活家电家装消费市场存量、畅通二手家电市场循环、激发消费市场需求。

（本报记者 董蓓 本报通讯员 范子溪）

(责编：郝帅、杨迪)

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