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加快完善家电利用循环体系

2024年04月04日08:20 | 来源：光明日报
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原标题：加快完善家电利用循环体系

　　 【财经论语】

　　 中央财经委员会第四次会议强调，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动，并提出到2027年废旧家电回收量较2023年增长30%的目标。畅通循环利用链条，推动耐用消费品以旧换新，可提高国民经济循环质量和水平。

　　 当前，我国主要品类的家电保有量超过30亿台，其中使用超过10年的约占1/4，家电以旧换新潜力大。畅通废旧家电流通渠道，让消费者更加便捷地处置废旧家电，且获得更高价值，可有效促进以旧换新潜力释放。

　　 近年来，我国家电回收处理体系持续发展，相关标准和制度不断完善。“互联网+回收”模式快速发展，家电处理规模持续扩大，处理技术不断迭代升级。在回收目标责任制下，生产企业与处理企业合作推进循环利用的新商业模式逐步成熟。

　　 但也要看到，目前仍存在废旧家电处理不方便、残值偏低等问题，家电循环利用体系有待进一步完善。在回收环节，我国废弃电器电子产品实行多渠道回收制度，回收主体分散且规模较小，难以形成规模效应，回收环节成本高，压低了消费者出售废旧家电的价格。而且由于缺少对家电回收的管理，大量废弃家电流向非正规拆解。此外，社区回收点、暂存点、集中储运点等基础设施供给不足。在处理环节，我国废旧家电中仅40%实现规范化环保拆解，大量废旧家电未能规范再利用。非正规拆解成本低，抢占正规拆解企业的市场，使得正规拆解企业不得不降低回收价格，这也导致部分企业出现经营困难。此外，居民对再生材料的接受度低，大型家电生产企业不愿使用再生塑料生产，降低了再生塑料的价值。

　　 二手市场是一国市场体系的重要部分，有利于形成梯次消费，提升废旧产品残值，实现更有价值的循环利用。目前，我国二手家电交易场所较少，整体规模较小，规范程度有待提升。二手商品流通制度不健全，缺少二手商品鉴定、评估等标准，交易中信息不对称问题突出，且缺乏售后服务，降低了居民对二手商品的接受度。这导致二手家电需求少，交易价格低。

　　 当务之急要进一步完善家电循环利用体系，提升旧家电残值和处理的便利度，助力家电以旧换新潜力释放。要加快完善家电回收体系，健全家电回收网络，推动垃圾分类网点与家电回收网点融合，在社区设置废旧家电回收箱，方便居民自行丢弃小型家电；鼓励流通企业与社区、物业合作，在社区设立回收网点和集中储运点。鼓励“互联网+回收”模式发展，支持企业建立全流程的管理系统，实现家电回收处理全流程可追溯。加强家电回收管理，通过经营备案、回收信息登记等方式，将回收主体逐步纳入管理，监督其将废旧家电流向正规拆解企业。

　　 同时，要支持拆解行业规范发展。对2023年底前按规定处理废旧家电的企业，尚未补贴的尽快补发补贴；尽快出台废弃电器电子产品处理专项资金管理办法，缓解正规拆解企业当前的经营困难。出台再生材料使用标准，提出家电生产中再生材料使用的最低比例，扩大再生材料需求，提升再生材料价值，提升正规拆解企业长期的盈利能力。加强拆解行业监管，加大对非正规拆解行为的惩罚力度。

　　 此外，要鼓励二手市场发展，支持有条件的地区建设集中规范的二手商品交易市场，建立定点定时的“跳蚤市场”，活跃二手商品流通。制定二手家电交易管理办法，出台二手家电鉴定和评估标准，规范二手家电市场发展。

　　 （作者：刘馨，系国务院发展研究中心市场经济研究所副研究员）

(责编：郝帅、杨迪)
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