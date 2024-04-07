3月21日，河南省虞城县被河南省质量强省战略工作领导小组办公室正式命名为“河南省质量强县示范县”，成为商丘市首批入选县区之一。

近年来，虞城县始终把质量强县战略放在突出位置，实施“四强”工作法，示范创建成绩显著，质量工作考核连续三年获评全市A级等次。

强保障，建机制，夯实质量发展根基。成立由县长担任组长的质量强县工作领导小组，多次召开示范创建工作协调会、推进会，实现了质量工作“四个纳入”（即纳入县委政府重点工作、综合考评、财政预算、政策体系）。将质量工作经费纳入财政预算，为质量强县建设提供有力保障。开展推广卓越绩效管理模式和QC小组活动，积极推荐质量管理体系健全、市场竞争力强的产品和企业参与“政府质量奖”“质量标杆”等创建活动。全县有14家企业获评县长质量奖、4家企业获评市长质量奖；省级质量标杆2家，市级质量标杆7家。

强基础，塑平台，筑牢质量安全底线。以“集合构建功能、集约利用资源、集中布局企业、集群发展产业”为理念，全力打造推动产业集约集聚发展的“一区十园”区域平台。相继建成了国家钢卷尺及五金工具质检中心、国家级中小企业服务示范平台等公共服务平台，开展质量基础“一站式”服务，实施“对接式、跟踪式、扶助式、打包式、上门式”线下精准帮扶，惠及150余家企业，破解技术难题300余件，为企业减负1200多万元；加强对产品和工程质量的抽检力度，重点产品质量监督抽查合格率达到98%以上，重点工业产品质量监督抽查合格率达到95%以上，农产品质量监督抽检合格率达到97%以上，竣工验收工程质量一次性合格率达100%。

强产业，兴品牌，打造质量竞争优势。深入实施品牌发展战略，拥有全国名特优新农产品7个，总量居全市第1位。累计认证“三品一标”农产品48个，国家地理标志产品5个，总认证面积均居全市第1位。培育科迪乳业、佳美农业等农业产业化集群5个，其中科迪乳业产业集群成功申报国家优势特色产业集群。以食品工业园建设为基点，加快建设20万吨大豆仓储中心，积极创建国家级豆制品产业科技创新示范基地。

强宣传，优环境，营造浓厚质量氛围。精心打造虞城县质量主题公园、质量文化宣传街，策划质量知识科普长廊。广大群众在公园散步休闲的同时，潜移默化中拓展了质量文化知识。积极组织相关部门大力开展质量月、3.15等宣传活动，进一步凝聚“‘虞’你同兴质量，‘城’就美好生活”为核心的质量精神，形成政府重视质量、企业追求质量、社会崇尚质量、人人关心质量的良好氛围。（王支援 王世民）

(责编：曹淼、李源)

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