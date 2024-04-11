本报记者 曹文轩

核心阅读

海南离岛免税“即购即提”“担保即提”提货方式落地实施一年来，两种方式购物件数超430万件，购物金额超40亿元。新增的提货方式为消费者提供了更多便利，有效激发了消费活力，也为离岛免税产业发展注入了动能。

刚刚过去的清明假期，三亚国际免税城内人流如织。在一家玩具免税专柜，销售人员告诉记者最近一年印象最深的变化：“在店里哭闹的小朋友明显少了。”

看到记者诧异，对方笑着解释：“很多小朋友看到喜欢的玩具就想马上拥有，但以前只能等到离岛时再提货，有的小朋友会哭闹，家长也会犹豫买不买。‘即购即提’后，我们的销量涨了，顾客一家人离店时都高高兴兴的。”

2023年4月1日起，海南离岛免税新增“即购即提”“担保即提”提货方式，对单价不超过2万元（不含）且在政策清单内的离岛免税商品，按照每人每类限购数量要求，可选择“即购即提”方式提货；对单价超过5万元（含）的离岛免税商品可选择“担保即提”方式提货。

政策实施后，不少游客体会到了离岛免税购物即刻“尝鲜”的满足感。一年来，新增提货方式还给消费者带来哪些新体验？给企业带来哪些新变化？海南如何借政策优势进一步激发消费活力？

销售更火热

“现在哪怕航班下午起飞，中午买也来得及”

清明假期首日的上午，三亚国际免税城一些门店的结账柜台前已经排起了队。记者看到，顾客选择“即购即提”后，核验信息、付款提货，全程不超过30秒。“你看，刚买的眼镜已经戴上了！”外地游客李女士向记者展示，“飞机一落地就赶过来买了太阳镜，算上折扣和消费券优惠，省下不少钱，还能现场拆封马上用。”

在免税城内的每个柜台上，均放有“即购即提”15种品类的提示，包括奶粉、玩具、香水、彩妆等。“逢年过节来海南的游客以家庭为主，15种品类涵盖家庭出游场景下多种便捷实用的免税品。”中免集团三亚市内免税店销售副经理廖君叶说。

“即购即提”方式不仅满足了游客在海南旅居期间的消费需求，还让游客的购物时间更加宽裕。此前因为货物配送的时间限制，游客需要在离岛6小时前完成购物，跨城则需要24小时。“现在哪怕航班下午起飞，中午买也来得及。”经常从广东到海南出差的严女士说。

廖君叶告诉记者，新的提货方式还发挥了引流作用，目前三亚国际免税城入店转化率已提升到九成以上，购物人次大幅增长。

政策活，消费火。据海口海关统计，新政策实施一年来，两种新增提货方式购物件数超430万件，购物金额超40亿元，其中“即购即提”销售总金额超39亿元，“担保即提”销售总金额超8700万元。

从销售金额上看，为何两种提货方式存在较大差距？

海口海关所属三亚海关免税品监管科副科长吴昊解释，“担保即提”单件商品金额高，总量相对小。“担保即提”是“即购即提”的补充方式，当游客离岛时间不足6小时、又想购买超过5万元的贵重免税品随身携带，可以先交担保金提货，离岛时由口岸海关验核实物后退还。“多种提货方式组合，有利于更好地满足消费者需求。”吴昊说。

在新政策的助力下，一年来，海南全岛12家离岛免税店铆足了劲吸引顾客。去年起，海口、三亚等地相继滚动投放多轮离岛免税消费券，涵盖商超零售、餐饮、电子产品等多个热门品类，有效活跃了消费市场。

据统计，今年清明假期3天，海口海关共监管海南离岛免税销售金额2.71亿元，购物人数4.7万人次，购物件数27.8万件，人均消费5767元。

保障更充足

“货物提前分流，物流周转的模式、速度优化明显”

“以前货多的时候，集货仓几乎无处下脚，打包好的纸箱快要堆到天花板！”新增提货方式带来的改变，中免海南运营中心分拣配送副经理潘天清感受明显，“有的热销商品刚上架就被顾客‘即购即提’买走了。货物提前分流，物流周转的模式、速度优化明显。”

在三亚海旅免税城集货仓，仓储经理吉翠娇正和同事忙着将打包好的货物装车。吉翠娇告诉记者，门店的“口岸提货”业务由提货点专门运营公司统一负责，仓储、物流、人力成本和订单量直接挂钩。如今送到口岸的货物少了近30%，企业购买服务的成本也随之降低。

物流增效后，企业部分人员从物流端转向销售端，“一增一减”进一步提升了服务水平。在三亚国际免税城，每到节假日，企业会增派更多人手，减少顾客排队时间；在口岸提货点，货物提前分流，排队等待情况也得到改善。

立足政策落实需求，监管部门同步优化监管流程，助企运转再提速。

吴昊介绍，去年4月1日前，海关对海南离岛旅客免税购物监管系统进行了升级，“在系统内对符合‘即购即提’标准的上千种商品做好标记，同时增加‘担保即提’核验模块，在海南飞机、火车、轮船离岛口岸设立了7个实物验核点，高效办理验核业务。目前各项监管平稳有序。”

提货新政策实施两个多月后，海口海关的一项改革举措——集中审单也正式落地实施。什么是集中审单？全岛免税店入出库、备案等审核工作收拢到三亚海关免税品监管科一个科室，12家离岛免税店共享1套备案体系，统一标准，无纸化办公。“目前科里共受理免税品备案、入出库准单54万条，日均审核各类申请2000条左右，审单效率提升50%。”吴昊说。

“集中审单改革实施以来，单票免税品备案审核时间缩短为2到3分钟，入出库准单审核时间缩短为3到5分钟。”中免集团副总经理王红升说，“即购即提”后，“爆款”商品需求量更大，现在审单标准统一，企业不用设专岗递交纸质单证，有效保障了上架时效，降低了经营成本。

空间更广阔

“海南离岛免税产业仍有巨大潜力可挖掘”

一年来，提货新政策提升了消费者的购物体验。与此同时，采访中仍有游客反映“即购即提”的规定件数较少，买起来“不过瘾”。

据了解，目前“即购即提”清单范围内的15类商品中，限购件数最多的是化妆品，数量为5件，其余大部分商品均限购1件。这导致海南离岛免税的5种提货方式中，“即购即提”“担保即提”商品量仅占总量的10%左右。

海南师范大学中国特色自由贸易港研究中心主任刘锋分析，考虑到“套代购”等风险防控问题，政策的放开需要一个过程。“一年来，相关部门持续推进打击‘套代购’走私专项行动，取得了积极成效，随着管理体系越来越完善，如果能适时对政策进行优化调整，消费者的获得感会更强。”刘锋说。

海口海关副关长赵俊伦介绍，2023年，海关联合海南省内部门开展专项行动打击离岛免税“套代购”，全年侦办案件1800余起，案值超6亿元，累计对2万余名违规人员实施3年不得享受离岛免税政策的限制措施。“我们将继续加大稽核查等后续监管力度，为政策深入落实、优化调整提供保障。”赵俊伦说。

多名业内人士表示，海南离岛免税政策自2011年4月实施以来，经过多次调整，品类更多、额度更高、提货方式更便捷，政策含金量不断增加，激发了消费活力，也为离岛免税产业发展注入动能。目前，海南离岛免税经营面积超50万平方米，品牌数量超1500个，在售商品约15万种，购物金额累计突破2220亿元。

刘锋建议，海南在用好政策的同时，还应打造更多消费场景，丰富离岛免税市场供给，“比如，环岛旅游公路驿站本身就是消费终端，免税企业或可考虑布局，持续推动离岛免税品牌、品种与价格‘三同步’，海南离岛免税产业仍有巨大潜力可挖掘。”

《 人民日报 》（ 2024年04月11日 10 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经