李 丹

原标题：紧盯产业动向化解人才供需错配

职业教育是培养技能人才的“摇篮”，是支撑中国制造、中国创造不可或缺的重要环节。为培育新质生产力、建设现代化产业体系夯实人才支撑，是当前我国职业教育面临的新使命。

专业是人才培养的基本单元和重要载体。设置什么样的专业，决定了面向什么样的行业领域，培养什么样的人才。当前，智能制造、节能环保、生物医药等部分新兴产业普遍出现高层次技术技能人才紧缺现象。与此同时，部分专业却出现人才供应相对过剩情况，亟需对职业院校的专业设置进行动态调整。

教育部日前公布数据显示，与2023年相比，2024年度高等职业教育专科新增专业点6068个，撤销专业点5052个。增加的专业点基本围绕服务国家重大战略、区域重点产业和特色产业、民生紧缺需求。此举将有效推动区域高素质技能人才供需匹配，促进产教融合高效益、办学质量高水平，增强职业教育的适应性和吸引力。

目前，我国已建成全世界规模最大的职业教育体系，中高职学校每年培养1000万名左右的高素质技能人才。“中职—高职专科—高职本科”纵向贯通的学校职业教育体系得以确立，职业教育学生升学的“天花板”被打破，大国工匠和高技能人才被纳入国家战略人才行列。

随着全球新一轮科技革命和产业变革浪潮加速演进，建设现代化产业体系，推动我国产业迈向全球价值链中高端，离不开更多高素质技能人才、能工巧匠、大国工匠。职业教育要紧盯产业和职业发展动向，将教育链与产业链有效衔接，增强人才培养的适应性，与时俱进动态调整技术技能人才培养内容和方式，化解人才供需错配，推动高技能人才与产业发展趋势紧密结合。

(责编：方经纶、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经