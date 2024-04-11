刘 慧

原标题：农机以旧换新促消费

在春耕有序开展之际，农机市场再迎利好。国务院日前印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，支持老旧农业机械更新。

中国农业机械流通协会会长范建华认为，老旧农业机械大规模更新政策一旦落地，将会促进农机消费，给低迷的农机市场注入新动能，加快农机市场结构调整，推动农机行业转型升级，促进资源循环利用，有助于构建资源节约型和生态环保型社会。

为农机市场增添动力

农民无疑是农机更新政策的受益者。记者在采访中了解到，种粮大户、家庭农场、合作社等新型农业经营主体大部分有淘汰老旧农机、购买更先进农机的打算。

“我们合作社自有农机32台，合作的农机有96台，农机作业强度大、作业环境恶劣、零部件加速磨损，平均7、8年就得更新，农机更新政策对我们来说是好事。”河北柏乡县金谷源优质小麦专业合作社理事长常清说。

我国是世界第一农机制造大国和消费大国，农机以旧换新可成为拉动农机市场消费的强大动力。

中国农业机械流通协会4月8日发布的市场调查报告显示，全国每年更新换代的农机价值高达3000亿元左右。从今年一季度市场开局看，农机需求低迷、信心不足，农机市场所呈现出的需求动能不足、主营业务收入和效益等关键指标滑坡。范建华认为，大规模农机更新对打通农机产业堵点、扩大内需、推动农机市场破局具有十分重要的作用，能有效刺激用户购买新农机的积极性，加速农机更新步伐，为农机市场提供良好的发展机遇。

农机以旧换新会刺激资本进入农机再制造行业。“我国拥有包括动力、耕整、播种、植保、收获、秸秆处理、烘干等在内的万亿元级别的各种农机具，为大规模农机装备更新提供了丰富资源。”范建华表示，农机以旧换新必将吸引更多资本加入这一行业，为农机装备以旧换新形成高质量发展的产业链提供保障，进一步刺激农机投资，为农机市场注入新动能。

目前，老旧农机超期“带病服役”现象比较普遍，由于部件老化，技术落伍，农机安全隐患大、柴油损耗高、污染物排放增加。范建华说，农机以旧换新也将加速淘汰落后农机，促进大型、高端、智能、绿色农机推广应用，进一步优化农机装备结构，提升作业效率和作业质量；消除农机生产安全隐患，促进节能减排，助推我国农业机械化高质量发展和农业绿色发展。

农业农村部农业机械化总站信息处副处长朱礼好认为，老旧农机大规模换新会驱动农机行业发展升级。从国家大规模设备更新和消费品以旧换新政策来看，坚持鼓励先进、淘汰落后，标准引领、有序提升。

从用户来看，如今农民购买农机越来越重视品牌，性价比高的品牌农机产品更受用户青睐。

从农机制造企业来看，老旧农机大规模更新刺激消费，带动企业经营效益好转，企业就会扩大投资，推动各类生产设备更新和技术改造，生产出更好的农机产品，这样农机全产业链就会形成良性循环。

他同时表示，当前国产高端农机供给不足，存在着“无机可用”“无好机用”等问题，要强化高端农机装备研发制造，营造良好的应用生态环境，确保国产优质高端农机装备的有效供给。

二手市场亟待规范

目前不少企业已经参与到农机以旧换新行动中，回收价格高于国家报废更新补贴。江苏久富农业机械有限公司董事长徐正华告诉记者，公司已经采取措施鼓励经销商开展以旧换新活动，一部分回收的农机经过整修后可以进入二手农机市场销售，但二手农机市场不成熟、不规范，甚至乱象丛生，存在非法改装拼装、篡改品牌年份、隐瞒质量隐患以次充好、售后没有保障等问题，导致二手农机交易不旺，造成严重资源浪费。

我国各种农业机械的保有量巨大，催生出大量二手国产和进口农机交易，且市场日趋活跃，年交易规模达6000亿元左右，并以每年30%的速度增长。

不过，范建华表示，由于管理缺位，政策、标准等不健全、不完善甚至缺失，当下的二手农机市场秩序异常混乱，存在交易不透明、缺乏再制造技术要求、没有售后服务约束、普遍不开具发票、缺少固定交易场所、出现问题农民用户找不着商家等现象，导致正规农机流通企业无法也不愿经营，几乎全是私下交易。如果任其发展，既影响了二手农机市场的健康发展，也给农户带来了较大的风险和损失，不利于环保要求。

范建华建议，对二手农机交易市场进行规范和完善。在标准和制度建设层面，由有关行业协会牵头，制定《二手农机交易管理办法》和二手农机交易、再制造、售后服务等方面的国家标准、行业标准或团体标准；完善二手农机流通制度，明确质量标准，同时二手农机全生命周期只能享受一次报废更新政策；针对进口二手农机，明确交易和售后服务方面的要求。

在政策扶持层面，加大财税、金融、投资等政策支持力度，打好政策组合拳，引导商家适度让利，形成更新换代规模效应；在农机购置补贴政策中引导以旧换新和鼓励再制造农业机械的二手流通，如再制造的农机也可享受购置补贴；完善再制造和二手车通道，出台鼓励发展二手农机电商、租赁、金融服务、以旧换新等方面的支持政策，有关地方政府部门对建设二手农机交易市场给予支持。

随着大规模农机以旧换新行动展开，将会有一大批老旧农机被淘汰掉，谁来回收这些老旧农机呢？朱礼好认为，要拓宽老旧农机退出通道，鼓励支持农机整机生产企业加大回收力度，充分发挥其在拆解和再利用方面的优势，对可用的零部件回收再利用或对老旧农机进行整修后再次销售；鼓励支持农机经销商和专业性回收企业回收，特别是一些品牌农机产品残值比较高，回收再利用价值比较高。国家可对参与回收的农机整机制造企业、经销商和社会专业性回收企业给予一定的场地、金融等方面的政策支持。

用好用足补贴政策

“我现在有拖拉机、育秧机、插秧机、无人机、收割机等各种农机具，想更换更先进更智能的农机，价格太高、补贴率低，买不起，希望国家能够提高农机购置补贴。”江西省崇仁县孙坊镇斜上村种粮大户曾海清说。

目前，农机化扶持政策有农机购置与应用补贴和农机报废更新补贴等。2004年我国实施农机购置补贴，激发了农民购买农机的积极性。为促进农机报废更新，2012年我国开展农机报废更新补贴试点，从中央财政新增农机购置补贴资金中安排部分资金，对农民自愿报废淘汰老旧农机且购买新农机给予补贴，鼓励和引导农业机械以旧换新和升级换代，加快节能、环保、安全的农业机械应用推广。2020年全国全面推行农机报废更新。2004年至2023年底，中央财政下发农机补贴资金3031亿元，撬动约1.36万亿元的农机产品得以换代升级。

范建华认为，农机购置与应用补贴和农机报废更新补贴在本质上都有利于推进农机产品的利用与更新换代，提升我国农机装备水平和农业机械化水平，促进农机工业发展壮大。不过，农机报废更新补贴一直没有像农机购置补贴政策一样在农机行业激起较大的涟漪，未形成市场消费的有力推手，主要是因为农机报废的标准不太好掌握，老旧农机经过整修再次进入市场的接受度比较低，也没有像汽车那样形成成熟的二手车市场。一些农民会自行购买便宜的二手农机产品，导致很多老旧农机没有进入报废程序，反而转卖之后继续超期使用。

“尽管农机报废更新补贴一定程度上推动了老旧农机的淘汰和更新，但农机报废更新补贴金额偏低、申办手续较繁琐、农机报废缺乏强制性要求等，抑制了农民报废更新意愿。”朱礼好建议，要用好用足农业机械报废更新补贴政策，扩大农机报废更新补贴范围，适度提高报废更新补贴标准，应尽量简化申办手续；要明确以旧换新重点，不要撒“胡椒面”，什么产品都补，降低政策效应与效果。同时，农机报废更新补贴要同农机购置与应用补贴政策协同配套，综合施策。要加强对政策落实责任部门的考核，特别要加强各地补贴资金兑付的监管与考核，不要拖欠农民的农机购置与应用补贴和农机报废更新补贴资金，以免降低政策受惠对象的获得感。

(责编：方经纶、陈键)

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