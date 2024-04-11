本报记者 周 雷

原标题：央企加快新质生产力布局

按照“四新”即新赛道、新技术、新平台、新机制标准，国务院国资委近日遴选确定了首批启航企业，加快新领域新赛道布局、培育发展新质生产力。

据了解，去年以来，国务院国资委围绕加快培育创新型国有企业，启动实施启航企业培育工程，聚焦国家重大战略领域、战略性新兴产业和未来产业，重点遴选一批有潜力基础的初创期企业，在管理上充分授权、要素上充分集聚、激励上充分保障，加快塑造新动能新优势，打造未来“独角兽”企业和科技领军企业。

此次遴选出的首批启航企业均为中央企业全资或控股子企业，多数成立于3年以内，是中央企业加快新领域新赛道布局、发展新质生产力的重要载体。这批启航企业重点布局人工智能、量子信息、生物医药等新兴领域，企业核心技术骨干平均年龄在35岁左右。

2023年5月，中国电信以30亿元注册资本，在合肥成立中电信量子集团，聚焦量子科技攻关，锻造量子安全核心能力，协同创新发展，构筑“量子+”产业生态，促进成果转化，持续赋能千行百业。中电信量子集团正在加快重点量子技术应用规模化突破，将量子安全技术融入中国电信主营业务，形成“量子+通话”“量子+网”“量子+云”“量子+平台”四大业务方向。

此外，西安煤科透明地质科技有限公司致力于以新一代信息技术重塑传统地测业务形态，正全力研发地质垂直领域大模型产品，有望赋能我国煤矿安全、智能、绿色开发和地下空间综合利用；航天新长征医疗器械（北京）有限公司与北京协和医院开展医工结合，积极推进面向重症急救领域的“人工肺”等高端生命支持设备研制攻关。

当前，新一轮科技革命和产业变革正在重塑全球经济结构和产业版图，新产业新业态新模式不断催生，特别是战略性新兴产业和未来产业是各国企业竞争的新赛道，也是发展新质生产力的主阵地。根据国务院国资委确定的目标，到2025年中央企业战略性新兴产业收入占比要达到35％，在类脑智能、量子信息、可控核聚变等方面要提前布局。

数据显示，中央企业去年在战略性新兴产业领域完成投资2.18万亿元、同比增长32.1％，在光伏制氢、碳纤维制造、汽车芯片等领域落地了一批重点项目，在激光制造、量子通信、卫星互联网等领域组建了一批新企业，在电子科技、新能源、生态环保、智能网联汽车等领域推动了一批企业重组整合，新产业新业态正在成为企业的重要增长点。

“下一步，我们将完善推进机制、优化支持政策，集全系统之力，持之以恒、全力以赴发展战略性新兴产业和未来产业。”国务院国资委秘书长、新闻发言人庄树新日前表示，要以央企产业焕新和未来产业启航“两个行动”为抓手，加快在战略性新兴产业收入和增加值占比上取得关键进展，在央企布局结构上实现战略转型。

具体来说，谋划推动一批重大工程，遴选战新产业“百项工程”，建设一批战略性新兴产业集群，实施人工智能AI+等专项行动，抓紧在生物、新材料、新能源汽车等重点领域形成标志性成果；加快以技术突破支撑产业发展，加快培育启航企业、领军企业、独角兽企业，在类脑智能、量子信息、深地深海、激光制造等领域形成标志性产品；系统构建新型产业生态，创新中央企业、地方及各类所有制大中小企业合作模式，强化跨企业、跨领域协同，共建高效协同、良性发展的产业生态，加快战新产业基金落地见效，切实以科技创新推动产业创新，更好发挥国资央企在加快形成新质生产力、增强发展新动能中的引领作用。

今年是深入实施国有企业改革深化提升行动承上启下的关键一年。近日召开的国务院国资委全面深化改革领导小组2024年第一次全体会议作出部署，聚焦重点难点任务全力攻坚，紧盯重点任务和关键时点，全力以赴抓好各项任务落实。其中包括强化统筹谋划、优化配置资源，指导中央企业因地制宜、因企制宜发展战略性新兴产业；充分激发科技人员能动性，提高科技成果研发效率和质量，使更多科技创新者在创新中受益等。

(责编：方经纶、陈键)

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