本报记者 于 泳

原标题：险资看好今年投资机会

随着上市保险公司年报披露完毕，险企的投资成绩单也进入公众视野。2023年，多家保险公司实施新会计准则，更真实地反映了险企的经营情况及业务规模。中国平安总投资收益1238.99亿元，比上年增长32.78%。中国人保、中国人寿、中国太保、新华保险总投资收益分别为441.15亿元、1419.68亿元、522.37亿元和222.51亿元，比上年分别下降19.7%、24.38%、28.3%和50.25%。

受到利率走低、权益资产分化的影响，险企投资平衡收益、风险和波动难度加大，多家保险公司投资收益和利润有所下滑。不过，结合今年一季度的经济形势和经营情况，在业绩发布会上各险企高管均表示，2024年投资环境会有不同程度改善，将持续优化资产负债匹配，寻找新的投资机会。

资产负债更为匹配

保险公司通常采用资产负债双轮驱动业绩增长。2023年低利率的市场环境，加上资本市场波动加剧，给保险公司的投资收益和盈利带来更多考验。

中国太平董事会秘书张若晗认为，应对低利率环境不是单纯的投资问题，对保险公司来说是资产负债管理问题。中国太平把资产负债管理放在了更重要的位置，过去险企通常会通过负债驱动投资，目前已逐步转化成资产负债联动，避免在资产端过度积累风险。

中国太平投资管理部总经理张作学认为，在投资端坚持从市场出发，实事求是制定资产配置计划。在偿付能力充足的基础上，综合考虑资本消耗、投资收益和风险偏好，把配置方案做得更稳健。同时加强底线思维，做足压力测试，确保形成稳定稳健的资产配置结构。年报数据显示，2023年中国太平管理总投资资产规模近2.5万亿港元，同比增长7.8%；总投资收益率2.66%，较2022年提升1.45个百分点；综合投资收益率5.01%，较2022年提升2.66%。

今年以来，随着稳增长政策的持续发力，经济回升向好的态势进一步巩固和增强，在经济发展目标明确、高质量发展扎实推进的背景下，业内普遍认为，今年的投资环境较去年将有明显改善。中国人寿保险股份有限公司副总裁刘晖表示，中国人寿坚持长期投资、价值投资和稳健投资，也坚定了中国经济持续向好、回升向好的信心。今年将重点聚焦一些优势品种，加强精耕细作，力争实现稳定合理的投资收益水平。今年的大类资产配置基本会保持稳定，但是在具体的品种构建上会有所加强。在固收方面，我们在持续提升长久期资产配置的同时会重点关注收益率具有优势的银行资本债、存款等品种，把握交易机会来增厚收益。在权益方面，中国人寿会持续推进策略多元和结构优化，发挥长期资金优势，布局投资提升收益的同时也会重点关注高股息股票的配置价值，降低权益组合的波动性。

记者在采访中了解到，近年来，中国人寿已配置了2万亿元期限在10年期以上的优质长期资产，资产负债久期缺口在行业中处于较好水平。对保险公司来说，稳健的基本盘对于公司抵御环境变化、未来保持长期稳健增长具有重要作用。刘晖在业绩发布会上还表示，中国人寿会发挥好保险资金的长线布局优势，重视高质量高股息股票的配置。在这方面已经连续多年进行布局，未来也会适度进行增配，中国人寿会关注前瞻、把握好配置时机，注重投资的安全边际，同时也会提升权益配置能力，继续把握在新质生产力、高质量发展方面带来的机遇。

优化投资品种布局

日前，中国保险行业协会发布了《保险集团（控股）公司及保险公司投资管理能力建设情况通报》，通报了险企开展投资管理能力建设的最新情况。保险公司投资管理能力包括信用风险管理、股票投资、股权投资、不动产投资和衍生品运用管理5项能力。截至2024年3月31日，我国共有117家保险公司具备各类投资管理能力合计266项。从投资管理能力类型看，具备股权投资管理能力的保险公司最多，具备信用风险管理能力的次之。

从上市保险公司的年报来看，险企面对持续变化的投资环境通常会综合运用各种投资管理能力，调整固收资产、权益资产和另类资产的比重，进而取得较好的市场表现。从年报披露的投资组合比例来看，险企普遍降低了权益资产的比重，提高了固收资产的占比。还有险企积极把握境内外经济分化、经营周期不同步的情况，主动配置海外资产，投资范围既包括美国、日本、欧洲等发达市场，还包括印度、东南亚等新兴市场。

中国平安的年报显示，2023年保险资金投资组合实现综合投资收益率3.6%，同比上升0.9个百分点。近10年，中国平安实现平均净投资收益率5.2%，平均综合投资收益率5.4%。中国平安总经理助理兼首席投资官邓斌表示，中国平安重视绝对收益理念，逐步构建符合保险资金特性的投资组合。在股票投资方面不断调整持仓结构，目前高股息的品种占比较高，市场表现也不错。在债券投资方面，中国平安从2019年开始就持续加大了长久期利率债的配置，现在来看也取得了较好的效果。另类投资方面积极推动业务转型，努力补充底层资产收益较好、现金流稳定的资产证券化产品，缓解资产荒的问题。中国平安将坚持严格的风险准入标准，投资是一个长期的过程，希望在较长周期里，表现出稳健的风格和持续优异的资产质量。

人保资产拟任总裁黄本尧认为，近一段时期市场情绪正在发生积极变化，投资者信心也在逐步恢复。从全年来看，2024年保险资金的投资运作环境将逐步改善，投资机会显著增多，在新会计准则口径下，投资收益率将有所回升。中国人保将继续坚持长期投资、价值投资、审慎投资的理念，聚焦加强资产负债管理、完善风险管理体系、优化资产配置结构、推进另类业务创新、加快产业布局五个方面，在控制好投资风险的前提下，努力保持投资收益率相对稳定，为保险主业的高质量发展提供支持。

长期资金支持实体

中央金融工作会议提出，要坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，要着力打造现代金融机构和市场体系，疏通资金进入实体经济的渠道。保险资金具有资金来源长期稳定的优势，近年来，险资通过股票、股权、债权等多种形式，积极深入服务实体经济发展的前沿阵地和战略领域。

新华保险董事长杨玉成表示，新华保险锚定国有金融机构的定位，2023年服务实体经济投资累计超9200亿元，在服务科技自立自强、绿色发展、普惠金融、区域协调发展等领域的投资金额均实现双位数增长。

中国平安年报数据显示，截至2023年12月31日，中国平安累计投入超8.77万亿元支持实体经济发展，平安保险资金绿色投资规模1285.68亿元，绿色贷款余额1463.45亿元。中国平安总经理兼联席首席执行官谢永林表示，中国平安会持续发挥综合金融的优势，利用险资投资、专业银行贷款、投资银行等多种组合式工具，服务处于不同发展阶段的科技创新型企业，以“金融活水”助力科技创新，夯实产业发展基础，强化产业链抗风险的能力。

在业绩发布会上，中国人寿集团董事长白涛表示，寿险资金具有耐心资本和长期资本的特质，组合灵活，这是寿险资金非常重要的特点。所以我们要优化投资组合、创新投资方式，为现代化产业体系的建设，为科技自立自强，同时为绿色发展提供全周期的金融服务，为经济发展注入更多的“金融活水”。例如，目前中国人寿发起设立的500亿元的大健康基金已经支持了50多家健康类企业，有10多家公司已经上市。

阳光保险的数据显示，2023年阳光保险持续探索绿色低碳保险产品研究，大力发展绿色保险业务，为177万次企业及个人提供绿色保险保障12.2万亿元，提供赔款支持超41亿元。在资产端，优化可持续投资框架，截至2023年末，可持续投资余额超500亿元，其中绿色投资超180亿元。阳光保险董事长张维功在业绩发布会上表示，阳光保险会在服务整个国家的战略中找准定位，明确目标，以“金融活水”浇灌实体经济稳步发展。

中再资产总经理李巍认为，作为管理长期资金的险资机构，中再资产既关注短周期的市场变化，也会充分结合长周期进行前瞻判断。随着新业务动能转换的加快，尤其是现代化的产业体系逐步形成，中国经济将会进入更加可持续、更加高质量的发展阶段。

国家金融监督管理总局的数据显示，截至2023年四季度末，保险业综合偿付能力充足率为197.1%，核心偿付能力充足率为128.2%，均高于100%和50%的达标标准，保险业偿付能力充足稳定。其中，财产险公司、人身险公司、再保险公司的综合偿付能力充足率分别为238.2%、186.7%、285.3%；核心偿付能力充足率分别为206.2%、110.5%、245.6%。

(责编：方经纶、陈键)

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