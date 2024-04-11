原标题：风云三号F星 即将投入业务试运行

科技日报北京4月10日电 （记者付丽丽）记者10日从中国气象局获悉，中国气象局近日组织召开风云三号F星（以下简称“F星”）在轨测试第一阶段总结评审会。专家组一致同意F星通过在轨测试第一阶段总结评审，具备在轨交付和投入业务试运行条件。

总结评审意见指出，F星卫星平台的轨道、姿态、数传信道、星上记录存储与回放等性能稳定可靠；紫外高光谱臭氧天底探测仪、紫外高光谱臭氧临边探测仪等10个遥感仪器在轨运行稳定可靠，卫星遥感数据定量化水平有显著提升，以上两方面测试项目的各项功能性指标均满足使用要求。

评审专家组强调，要继续推进F星第二阶段在轨测试，为加快F星业务运行打好基础；要充分发挥F星综合应用效益，主动积极应用F星资料，提升F星在气象核心业务等多领域的应用质量及效益；要持续抓好风云气象卫星研制和应用全链条、正反向机制建设，聚焦地面系统，搭建研制单位和用户单位之间的合作桥梁，不断优化完善风云气象卫星评价反馈机制。

据了解，F星于2023年8月3日发射成功。在轨测试期间，F星已开展系列服务，包括在甘肃积石山地震中提供受灾地区震前震后100米超分图像服务产品、为全国第十四届冬季运动会遥感监测提供微波雪深超分图像服务产品等。

(责编：方经纶、陈键)

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