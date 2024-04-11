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全国首个“空天地一体化矿区生态大数据管控系统”发布

2024年04月11日08:45 | 来源：科技日报
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原标题：全国首个“空天地一体化矿区生态大数据管控系统”发布

　　科技日报北京4月10日电 （实习记者宗诗涵 通讯员陈思宇 王传权 杜旭涛）记者10日从中国煤炭地质总局中煤航测遥感集团有限公司（以下简称“煤航集团”）获悉，“空天地一体化矿区生态大数据管控系统”已上线发布。该系统是全国首个“空、天、地、时”四位一体矿区生态监测体系，主要应用于矿山生态修复活动全周期监管。

　　目前，“空天地一体化矿区生态大数据管控系统”涵盖了矿山数据管理、矿山生态环境监测，以及矿山生态修复设计、效果评价等功能。该系统运用卫星遥感、物联网、云计算等技术，结合不同矿山特点，聚焦监测对象异质性，实现了“矿山生态问题能追溯、修复工程可管控、修复红利可衡量”的全周期监管。

　　此外，面向矿山生态修复效果评价，该系统还构建了项目级、区域级的生态修复效果评价体系，从社会、经济、生态三个方面，实现矿山—修复项目—修复对象的成效综合评价。

　　该系统由煤航集团为华电煤业集团有限公司（以下简称“华电煤业”）量身打造，充分利用华电煤业所属矿山的基础地理信息数据、地下开采数据、地表现状数据等基础数据，建立华电煤业生态数据库，为矿山地质生态状况分析、系统功能研发奠定数据基础。

　　近年来，煤航集团依托大数据中心，充分发挥产业链优势，先后研发了青海省木里矿区生态整治项目工程监测系统平台、榆林国土空间生态修复监管平台等，推动国土空间生态修复和矿山生态修复工作不断发展。

(责编：方经纶、陈键)
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