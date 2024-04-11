原标题：一汽全面响应“以旧换新”让用户得实惠

汽车产业涉及面广、产业链长、市场规模大，作为国民经济战略性、支柱性产业，汽车消费对提振内需消费、稳定工业和经济发展具有重要意义。为加大汽车消费金融支持力度，推动汽车以旧换新，稳定和扩大汽车消费，近日，中国人民银行、国家金融监督管理总局联合印发了《关于调整汽车贷款有关政策的通知》。今年以来，国家有关部门大力推动汽车以旧换新，包括中国一汽在内的众多企业积极响应，满足百姓对美好出行的蓬勃需求。

最美人间四月天，焕然一新再出发。中国一汽是国有特大型汽车企业集团，总部位于吉林省长春市，拥有红旗、解放、奔腾等自主品牌和大众（奥迪）、丰田等合资品牌，累计产销汽车超过5800万辆，销量规模位列中国汽车行业第一阵营，拥有广泛的用户基盘，全系产品深得消费者喜爱。当前，中国一汽正全力以赴响应国家政策，发动全系全品牌参与，坚决扛起央企责任，勇当促销费主力军，努力让用户享受政策红利，享受美妙出行、美好生活。

民族汽车品牌一马当先

自1958年红旗品牌创立以来，红旗轿车就被用作中国重大庆典活动的礼宾用车，是中国民族汽车高端品牌代表之一。

当前，红旗品牌的金葵花子品牌、节能车子品牌和新能源子品牌都在加快市场布局和产品投放，进一步夯实红旗品牌产品矩阵。

红旗品牌积极响应国家“以旧换新”政策，在一汽集团统筹策划下，携手一汽集团旗下各大品牌，共同推出焕新福利，帮助广大用户轻松实现旧车换新的梦想。4月1日至6月30日期间，红旗品牌推出至高5万元置换补贴，置换范围涵盖一汽集团旗下所有乘用车品牌，将福利带给老用户，值得一提的是报废车享受置换同等力度补贴；同时还推出终身免费保修、救援、取送和4年/10万公里免费保养服务等权益礼包，这不仅仅是红旗品牌以真实行动感谢老用户对一汽集团乘用车的支持，更是其作为央企品牌，承担社会责任坚定决心的体现。

为了让用户的购车之旅更加轻松愉快，红旗与一汽金融等合作伙伴携手，共同为用户打造零压升级的购车金融方案，用户可享至高7000元保险补贴，涵盖低首付、低月供和2年0利息金融礼。从选车到购车，再到用车，红旗都希望为用户提供最贴心、最便捷的服务，让用户的每一次出行都充满惊喜与愉悦。

中国一汽是新中国汽车工业的摇篮。1956年7月13日，第一辆国产解放牌汽车驶下装配线，结束了中国不能制造汽车的历史。解放用七代车的更迭、800多万辆车的跨越，见证了中国汽车工业从无到有、从弱到强的历史。

氢能、混合动力、纯电动……一汽解放正在多线并进发展新能源汽车，制定发布“15333”新能源战略，积极推动自身低碳发展、绿色发展、转型发展。

“十四五”期间，一汽解放将打造以氢能产业集群为特色的燃料电池整车与系统专属基地，打造以风、光绿色能源为特色的纯电动整车与动力电池专属基地。

面对广大卡友的信赖，一汽解放也拿出了满满的诚意参与此次活动。一方面，推出置换购车礼，即4月1日至4月30日期间，任意品牌中重型车，置换解放指定车型，可享最高20000元补贴。另一方面，推出金融贴息礼，活动期间，通过一汽解放合作金融机构贷款购买解放全系中重型商用车，最高可享20000元贷款补贴。

同时，奔腾品牌也推出置换补贴至高30000元的大额补贴优惠，旧车不限品牌、里程和年限，即使是报废车也能享受到置换同等金额补贴，可谓是力度空前。

合资发力激活用户基盘

当前，汽车产业正处于深刻变革的关键时刻，有严酷的挑战，更有崭新的机遇，中德合资的一汽-大众正抓住机遇加快高质量发展，为中国消费者提供一流的产品与服务。

一汽-大众于1991年2月6日成立，是中国主要汽车合资企业之一，目前在长春、佛山、成都、青岛、天津拥有五大生产基地，拥有大众、奥迪和捷达品牌。

作为汽车行业中的领军企业，近几年，一汽-大众一直向新能源尤其是纯电动领域进行发力和转型，并取得了一系列成绩。在这一过程中，一汽-大众始终坚持“以用户为中心”的经营理念，深刻洞察用户场景需求，立足用户视角，在产品层面持续创新，带给用户更高品质的产品和更智能的体验服务。

此次活动期间，一汽-大众4月1日至23日限时追加补贴大放送，全系限时追加现金补贴至高5000元，全系限时追加置换补贴至高4000元，全系限时享置换补贴至高24000元，探岳家族、迈腾至高享商业险免单。捷达品牌则推出“4月限时厂家直补至高30000元”的政策，同时，VS5限时再加现金补贴2000元，VS7限时再加现金补贴4000元。

奥迪品牌方面，4月购奥迪国产车家族至高享7000元高额置换补贴，更可以享5年0首付的金融支持。购奥迪进口车家族至高享42000元高额置换补贴，RS性能车家族至高可享27000元置换补贴，4月购Q7/Q5L/Q5L Sportback/Q3/Q3 Sportback/Q4 e-tron/旅行车家族等指定车型更享6600一汽奥迪App会员积分，可在一汽奥迪商城兑换价值2000元专属露营礼包。一汽-大众期待用这些有力的优惠举措，为用户提供高品质出行体验。

一汽-大众发力以旧换新，一汽丰田也同步推出大幅优惠，践行“客户第一”的经营理念，让更多客户体验拥有汽车的喜悦，为用户选择汽车产品提供最优解决方案。一汽丰田推出20亿钜惠补贴，开展以旧“焕”新活动，4月1日至4月30日，一汽丰田全车系至高8年0首付，36期0利率。同时推出至高16000元置换补贴，入店即享回厂礼。

实力迎战新能源新赛道

今年以来，伴随着一汽弗迪新能源动力电池一期项目、解放动力长春超级工厂正式投产、奥迪一汽新能源汽车项目，中国一汽在新质生产力布局上动作频频，在新赛道上向“新”图强，带动吉林老工业基地汽车产业向高端化、新能源化迈进，推动吉林乃至东北汽车产业高质量发展。

最新数据显示，民族汽车品牌红旗今年第一季度批发销量突破10万台，同比增长64.3%；零售销量突破98400台，同比增长29.4%，实现“开门红”。

3月20日，基于FMEs“旗帜”超级架构打造的红旗新能源高端轿车——红旗EH7全球上市，其最高续航里程可达820公里，搭载了低温电芯、智能热管理系统等解决电动汽车冬季里程焦虑的技术方案，实现“电池低温性能零衰减”以及能量高效利用，全力抢占全球新能源汽车市场份额。

红旗EH7上市的同时还特别推出“零压·安心享”计划，包括“零压四终身”服务、“零压无忧GO”权益以及“零压限时跃”产品升级三大子计划。根据该计划，红旗EH7用户最高可享价值10万元的权益，打造让用户真正感到无压力、无后顾之忧的购车和用车体验。

此次“以旧换新”活动，针对新能源产品红旗EH7，红旗品牌更是推出了至高20000元置换补贴的专属政策，表明了红旗布局新能源、进一步提升新能源产品市场竞争力和影响力，以及为用户提供更加多元化、高品质出行选择的决心。

当今，中国汽车市场产销规模已跨过3000万辆台阶，新能源汽车占比超30%，同时，技术创新、政策调整和消费升级正在加剧着行业竞争的态势，在各汽车品牌之间掀起了新一轮的行业洗牌。在这样的竞争现状和时代背景下，消费者或将有更多的产品选择，或有机会获得更多的实惠，但如何选择、选择哪个品牌在此刻也显得尤为重要。在一汽集团和其各大子品牌的政策中，我们不难看出，在企业和品牌获得高速发展的同时，他们没有忘记用户的支持与陪伴，推出了诚意十足的置换政策，同时依托强有力的集团体系能力，置换政策实现了对集团老用户的全覆盖，展现了央企集团的责任与担当，更让消费者感受到了什么是品牌可靠性、产品可靠性和服务可靠性，温暖了老用户，更增强了新用户的购买决心，或已成为消费者选择汽车品牌的一条重要参考。

今年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，中国一汽全体系将全力地向“把中国一汽建设成为用创新的产品和服务不断创造价值的移动出行科技公司”奋勇前进，为用户构建美妙出行、为强国建设、为民族复兴伟业作出新的更大贡献。

(责编：董童、李源)

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