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商务部：鼓励将高能耗等老旧汽车换为新能源汽车或节能型汽车

2024年04月11日16:08 | 来源：人民网
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人民网北京4月11日电 （记者孙红丽）4月11日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，介绍《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《行动方案》）有关情况。

会上，关于消费品以旧换新主要涉及到哪些产品，商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋介绍，《行动方案》已经明确了大的品类是汽车、家电以及家装厨卫等消费品。

汽车品类主要是支持购买节能型汽车、新能源汽车等；家电品类分为电器类产品和消费类电子产品两大类，尤其是现在很多智能化产品日益走入百姓家庭，家电涵盖的产品品类越来越多，各地根据本地情况对不同家电品类以旧换新进行支持；家装厨卫，涵盖的范围也是相对比较清晰的。

谈到新旧产品区别，徐兴锋表示，汽车方面，鼓励将高能耗、高排放、使用年限较长、存在安全隐患的老旧汽车，换为新能源汽车或节能型汽车。家电方面，有些家电产品高水耗、高能耗，同时随着使用年限较长，也存在配件老化、安全隐患等问题，提倡把这些更换为低能耗、低水耗产品。家装厨卫，鼓励更多使用绿色、低碳产品。

“总之，我们在尊重消费者意愿的基础上，鼓励更换使用智能型、绿色型、低碳型消费品。”徐兴锋说。

(责编：孙红丽、高雷)
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