人民网北京4月11日电 （记者郝帅）今日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，介绍《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》有关情况。

会上，市场监督管理总局标准技术管理司司长刘洪生表示，近日，市场监管总局等七部门联合印发了《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新的行动方案》，方案强调坚持标准引领、有序提升，强化标准比对、优化体系建设，要求加快制修订节能降碳、环保、安全、循环利用等领域的标准，推动今明两年完成制修订294项重点国家标准，推动政策和标准更加协同配套，有力支撑设备更新和消费品以旧换新。

刘洪生介绍，具体工作任务安排包括四个方面的内容：

一是加快能耗排放技术标准升级，制修订国家标准113项，持续引领设备更新。抓紧制修订一批能耗限额、家电及工业设备能效强制性国家标准，优化提升大气、水等污染物排放标准，加快完善碳排放核算、产品碳足迹标准，推动数控机床、农机、工程机械等标准水平提升，筑牢安全生产、消防、工业产品安全等标准底线，助力先进产能比重持续提升。

二是强化产品质量安全标准提升，制修订国家标准115项，促进消费品以旧换新。加快推动电动汽车、智能网联汽车、汽车售后服务等标准迭代升级，加强传统家电安全、新型家电、家电适老化等领域标准研制，制修订智能家居互联互通、家居产品质量分级等标准，加严人造板等装饰装修材料甲醛释放量标准，加大高端电子、民用无人机等领域标准供给，满足人民群众改善生活需要。

三是加大回收循环利用标准供给，制修订国家标准66项，有力推动产业循环畅通。加大家电、家具、电子产品、风电、光伏等绿色设计标准供给，出台电子产品二手交易中信息清除方法、二手电子电器产品可用程度分级、二手车估值等标准，加快健全重点产品回收、分拣、拆解、再生利用标准，完善再生资源进口的标准和政策，助力资源利用形成闭环。

四是完善标准实施配套措施，合力推动标准落地见效。强化标准与财政支持等政策措施的协同。大力推进绿色产品认证、高端品质认证，向消费者传递质量信任。围绕新能源汽车、电子电器、儿童用品等重点消费品，加大缺陷调查和召回力度。建立消费品质量安全监管目录，加强质量监督和执法，强化标准实施应用，不断提升产品质量安全水平。

(责编：郝帅、高雷)

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