制图：申佳平

人民网北京4月11日电 （记者申佳平）“大规模设备更新和消费品以旧换新市场空间非常巨大。”在国务院新闻办公室4月11日举行的发布会上，国家发展改革委副主任赵辰昕在回答记者提问时，对新一轮“以旧换新”政策的四大特点进行了解读。

近日，《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《行动方案》）正式公布。本轮“以旧换新”政策有何特点？有哪些重大意义？赵辰昕表示，推进大规模设备更新和消费品以旧换新，将有力促进投资、促进消费，也会促进节能降碳，既利当前、更利长远，主要具有以下四大特点。

一是意义深远。我国是机器设备、耐用消费品保有的大国。据有关机构测算，目前全社会设备存量资产净值大约是39.3万亿元，其中工业设备存量资产大概是28万亿元。我国工业机器人的保有量占全世界1/3，风电光伏等新能源设备的装机量连续多年均为全球第一，家电的保有量超过30亿台，汽车的保有量超过3亿辆。相关机构测算，我国每年工农业等重点领域设备投资更新需求在5万亿元以上，汽车、家电换代需求也在万亿元以上级别。

赵辰昕表示，大规模设备更新和消费品以旧换新既能促进消费、拉动投资、切实增强经济活力，又能增加先进产能、促进节能降碳、减少安全隐患，实现高质量发展。相关政策既惠企又利民，为企业带来发展机遇的同时，满足人民群众日益增长的美好生活需要。

二是任务明确。《行动方案》提出要实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升“四大行动”，行动方向明确，重点非常突出。设备更新行动是以节能降碳、数字化转型等为重要方向，推动工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗这七个领域设备更新改造。消费品以旧换新行动聚焦汽车、家电、家居等耐用消费品，让更多高质量消费品进入老百姓的生活。回收循环利用行动则是要落实全面节约战略，健全回收利用体系，提升循环利用水平。标准提升行动，是要对标国际先进水平，加快完善节能降碳、环保、安全、循环利用等方面的标准。

三是目标清晰。《行动方案》在认真摸底测算的基础之上，提出了到2027年的具体目标：在设备更新方面，推动工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗七个领域设备投资规模要较2023年增长25%以上，重点行业主要用能设备的能效要基本达到节能水平。在以旧换新和循环利用方面，提出报废汽车回收量比2023年增加大约一倍，二手车交易量比2023年增长45%，废旧家电回收量比2023年增长30%左右。

四是举措务实。《行动方案》从加大财政支持、完善税收支持、优化金融支持、加强要素保障、强化创新支撑五个方面明确了强化政策保障的具体措施。相关政策措施将有力保障《行动方案》各项目标任务落实落地。

(责编：申佳平、高雷)

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