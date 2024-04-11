人民网北京4月11日电 （记者乔业琼）为进一步做好2024年知识产权工作，加快推动知识产权高质量发展，国家知识产权局近日印发《推动知识产权高质量发展年度工作指引（2024）》（以下简称《指引》）。

《指引》要求，2024年底，知识产权强国建设目标任务扎实推进，知识产权法治保障持续加强，知识产权转化运用效益加速显现，带动牵引知识产权创造质量稳步提升、保护全面加强、公共服务体系不断健全，国际合作和竞争深化拓展，为扎实推进中国式现代化提供有力支撑，更好服务经济社会高质量发展。

在知识产权创造方面，建立完善以运用为导向提升专利申请质量的激励政策和机制。知识产权审查质量和审查效率持续提升，支撑关键核心技术攻关和重点产业高质量发展的审查机制更加健全。发明专利平均审查周期压减到15.5个月左右，商标注册申请平均审查周期稳定在4个月。

在知识产权运用方面，全面推进专利转化运用专项行动，力争年底前实现全国高校和科研机构未转化有效专利盘点全覆盖，一批高价值专利实现快速转化，知识产权质押融资规模和惠及中小企业数量增长10%以上，全国专利密集型产业增加值占国内生产总值比重稳步提高。

在知识产权保护方面，知识产权保护体系更加完善，保护示范区建设持续深化，新建一批知识产权保护中心和快速维权中心，完善海外知识产权纠纷应对指导网络，知识产权保护满意度持续保持较高水平。

在知识产权管理方面，知识产权强省强市建设深入推进，局省市协同联动工作机制持续优化。地方知识产权管理体制更加完善。知识产权领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革工作稳步推进。

在知识产权服务方面，深入实施知识产权公共服务普惠工程，地市级综合性知识产权公共服务机构和国家级知识产权重要服务网点规模分别达到172家、460家。建成国家知识产权保护信息平台。新建设国家知识产权服务业集聚区10家左右。

(责编：乔业琼、高雷)

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