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工信部：大力发展基于大模型的智能装备、软件等智能产品

2024年04月11日20:40 | 来源：人民网
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人民网北京4月11日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，人工智能赋能新型工业化企业座谈会暨第八次制造业企业座谈会于今日召开。工业和信息化部党组书记、部长金壮龙在会上表示，要大力发展基于大模型的智能装备、软件等智能产品。

金壮龙指出，要落实全国新型工业化推进大会部署，以人工智能和制造业深度融合为主线，以智能制造为主攻方向，以场景应用为牵引，夯实人工智能赋能底座，推动制造业全流程智能化，加快重点行业智能升级，大力发展基于大模型的智能装备、软件等智能产品，加强人才、标准、检测能力、开源机制等支撑体系建设，推动人工智能全方位、深层次赋能新型工业化，加快形成新质生产力。

同时，要充分发挥我国完备产业体系和新型信息基础设施优势，坚定信心，从供给侧、需求侧、基础侧协同发力，加快培育面向工业领域的大模型，凝练和开放工业应用场景，深化工业数据开发利用，提升算力供给能力，着力营造良好环境，积极探索人工智能和工业融合发展新路径，形成双向赋能的发展格局。

据了解，来自人工智能技术供给侧、智能化转型需求侧的11家企业负责人在会上交流发言，介绍了底层核心技术研发、工业应用场景开拓、产业生态构建等方面的创新实践，并提出针对性意见建议。另有14家企业作书面交流。

(责编：申佳平、高雷)
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