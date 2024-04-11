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培育壮大健康产业生态 产学研携手打通科技成果转化“最后一公里”

2024年04月11日20:53 | 来源：人民网
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人民网北京4月11日电 （记者栗翘楚）大健康产业一头连着民生福祉，一头牵着经济发展。在我国经济结构向服务业转型的过程中，大健康、生命科学跟新能源、人工智能等科技一样，是推动未来经济发展的新质生产力的核心力量。然而，如何让基础科研、成果转化、临床问题成为闭环，打通医学科技成果转化最后一公里，仍需要构造新模式、新机制。

4月10日，大健康生态大会暨海医汇平台发布会在上海召开，本次大会由盈康一生·海医汇主办，以“新引擎 All in Health”为主题，医疗健康界数百位专家、学者、企业家齐聚一堂，聚焦发展新质生产力，加速高端创新药械科研成果的转化与孵化。

中国科学院院士、北京大学未来技术学院教授、国家生物医学成像科学中心主任程和平在《生命观象台，看见生命力》的主旨演讲中分享到，生命科学是一个实验科学，背后是技术的支撑，技术的突破、新工具的产生一直是生命科学和医学的核心动力。当前，以成像技术、组学技术、大数据和人工智能为新动能，生命科学的研究范式正在发生革命性变化。随着这些新动能的融合与发展，生命科学领域研究将会取得更多进展，为人类的健康和福祉作出更大的贡献。

医疗健康领域的进步不仅依赖于技术的突破，科研与产业的创新融合发展。中国科学院院士、广州实验室副主任、生物岛实验室主任徐涛所言：“围绕国家重大战略需求，实验室以总部+基地+网络的建设，全链条的产学研政企金的有机结合，引领实验室与市场、产业在科研领域的高质量发展。

医工转化要取得实质性的进展和突破，生态共建共享是关键。复旦大学六次产业研究院院长张来武表示：“新质生产力的发展是一个创新增长方式的发展，不仅是科技创新还要生态创新。这个生态是要共享的，是一个具有分享意义的志同道合的联合体。”

当前，科技攻“尖”、产业向“新”已经成为大健康行业共同的方向。在此背景下，由海尔集团旗下大健康生态品牌盈康一生牵头，携手中国研究型医院学会、山东产业技术研究院、含元资本共同发起成立“海医汇”，旨在打造产学研融通的生态，为生命健康培育原创科技。

从临床中来，到临床中去。北京大学未来技术学院院长肖瑞平表示：“该平台融合了科技、临床、产业等重要的生态，从临床的问题出发，解决一些真问题。初心是让健康能够更进一步地改善，提高我们的生活质量。”

该平台不仅关注当前的市场动态和技术创新，更致力于探寻行业发展的内在逻辑和潜在机遇，为产业的可持续发展提供有力的支撑和引领。

在高校端，程和平表示：“我们的理念跟海医汇的理念是不谋而合的，将科学、技术、工程、产业、社会构成一个生态圈、一个大的闭环，在这个过程中我们会产生跨领域、跨学科、跨门类的人才。”

此外，首都医科大学与盈康一生共同推出“科创菁英培育计划”。该项目面向在读学生、护理工作者、青年学者等杰出人才和创新团队，旨在资助脑重大疾病、护理实践等医疗领域的创新研究。

中国工程院院士、首都医科大学副校长、北京脑重大疾病研究院院长吉训明谈到，希望企业和与临床科学家一道，在新质生产力的时代，把研究真正落地，并把科研跟企业之间的合作作为新研究起点，培养更优秀的医学生和医学科学家。

在科研端，单一的科研力量或临床实践难以应对大健康产业的复杂性和多样性，往往缺乏与市场和临床实践的直接联系，难以将科研成果转化为实际应用。

中国医学科学院血液病医院（中国医学科学院血液学研究所）所院长、血液与健康全国重点实验室主任程涛认为：“我们源起一个研究所，主打血液学基础与临床研究+干细胞转化应用，我们要依靠更大的国家级平台，打通医、教、研、产四个方面，以血研所为出发点，向大健康、大医学进军。”

当前，大健康产业一个非常重要的亮点即医药创新的突破，技术转化能力充分展现医药创新领域的活力。相关数据显示，截至2023年，我国大健康产业规模14.48万亿元，预计到2025年升至17.4万亿元，到2030年29.1万亿元。发展大健康产业是提升城市竞争力的关键，目前我国已有29个省区市将医药制造业、生物产业列为优势产业或优先发展产业。

海尔集团董事局副主席、执行副总裁，盈康一生董事长，海医汇理事长谭丽霞表示：“我们期待通过海医汇平台不仅打通医工转化的最后一公里，更重要的是围绕临床的痛点构筑医工转化的事先一公里。希望在该平台上，能够持续不断地产生更多颠覆性的创新来满足临床的需求，实现更多技术零的突破，助力提升我国大健康产业在全球价值链上的竞争力。”

(责编：申佳平、高雷)
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