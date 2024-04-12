本报记者 梁 桐

原标题：国际货物贸易保持强大韧性

世界贸易组织报告预测，全球货物贸易将在2024年出现反弹。但由于地缘紧张局势和经济政策不稳定等因素，对国际贸易的乐观预测面临着下行风险。

4月10日，世界贸易组织发布《全球贸易概况及数据》。报告预测，全球货物贸易将在2024年出现反弹，结束2023年的贸易额收缩局面。报告同时指出，区域冲突、地缘紧张局势以及经济政策的不确定性也为国际贸易带来了巨大的下行风险。

报告称，2023年，包括欧洲、北美洲、亚洲在内的世界大部分地区进口需求疲软，只有中东等地区作为例外实现了高增长。在这一大环境下，2023年国际贸易出现了1.2%的下跌，跌幅超过预期。但在2024年，国际商品贸易将迎来2.6%的增长，这一增速在2025年将进一步提升到3.3%。

报告测算，2023年，以市场汇率计算的全球实际GDP增速为2.7%，低于上年的3.1%。在2024年和2025年内，这一数据将稳定在2.6%和2.7%。之所以会出现经济增长和贸易收缩同时存在的局面，是因为通胀压力遏制了贸易密集型商品的消费，这一点在主要贸易国体现得尤其明显。

报告显示，2023年以美元计价的世界商品贸易额是24.01万亿美元，同比减少5%；但在同期，服务贸易额达到7.54万亿美元，同比增加9%。商品贸易额的下降主要源于油气等商品的价格下降，而服务贸易额（以美元计价）的增加则主要受益于国际旅行的恢复以及数字平台服务业的快速成长。

报告指出，在过去数年内，尽管面临许多重大经济震荡，但国际贸易始终保持了强大的韧性，截至2023年底，全球商品贸易额较2019年增加了6.3%，同期内，服务贸易更是保持了每年21%的较高增速。

报告预计，2024年至2025年，通货膨胀有望逐渐缓解，发达经济体重新实现实际收入的增加，进而刺激对工业制成品的消费。贸易商品需求在2024年的复苏之势已经非常明显，这与收入预期增加以及家庭消费增加密不可分。

报告还指出，由于当前的地缘紧张局势和政策不稳定，关于国际贸易反弹的乐观预测也面临着下行风险。中东地区的冲突已经干扰了欧洲和亚洲之间的海运航线，而其他地区的紧张形势也会导致贸易碎片化。另外，贸易保护主义的抬头同样会影响2024年和2025年的贸易复苏。

(责编：方经纶、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经