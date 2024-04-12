本报记者 吉蕾蕾

原标题：快递进村助土特产进城

快递进村，事关亿万农民的生产生活，也是畅通城乡经济循环的重要一环。数据显示，2023年，快递行业支撑农产品网络零售额达5870亿元，同比增长12.5%。

国家邮政局新闻发言人、市场监管司司长林虎表示，近年来，我国快递进村不断深入，农村寄递物流体系加快建设，在满足农村群众生产生活需要、助力农产品出村进城、促进乡村振兴方面发挥了越来越重要的作用。尤其在农产品上行方面，寄递渠道不断畅通，减少了中间流通环节、降低了农产品损耗、提高了流通效率，有效助推了农产品外销、农民增收。

业务范围不断扩大

又到一年春茶季。河南省信阳市是绿茶主产区，且上市时间早，茶农对快递公司的寄递时效和品质极为重视。

“今年，我们推出了‘中通好快’，提供承诺时效、超时必赔和派前电联、按需投递服务。比如，从信阳发至北上广等城市，当天下午揽收，第二天中午前必须派送，可实现‘小时级’配送，其他全国主要城市在48小时内可以送达。”中通快递河南信阳网点经理曹磊介绍，自3月25日驻点收寄春茶以来，每天网点春茶寄递量均在1万件以上。

目前，全国多地春茶进入发货高峰，快递企业纷纷争分夺秒抢时效。在西湖龙井核心产区浙江杭州翁家山，菜鸟速递开通专门绿色通道，在村里设点揽收，所有包裹贴上“优先中转、优先派送”特殊标识，确保春茶及时送达。

春茶寄递只是快递服务现代农业的一个缩影。近年来，国家邮政局持续整合资源、优化体系、丰富内涵，推动形成了一批邮政快递业服务现代农业品牌项目。

“在各省（区、市）推荐的众多项目中，经认真比选最终确定143个业务量超千万件的市级项目为金牌项目，17个业务量超200万件的县级项目为典型县级项目。”林虎说。具体来看，覆盖地域更广、业务规模更大。金牌项目涉及22个省份共91个市州，共产生快递业务量34.06亿件、业务收入163.76亿元。服务品种更丰富。从农产品品类来看，既有猕猴桃、脐橙、芒果等果品，海鸭蛋、蜂产品、牛肉干等畜牧业产品，又有辣椒、莲藕等蔬菜，枸杞等药材及制品，还有鲜花、多肉等观赏植物，也不乏大米、玉米、红薯等粮食及副产品。

国家邮政局近日发布的中国快递发展指数报告显示，3月，中国快递发展规模指数为518.7，同比提升26.9%。从分项指标来看，快递业务量同比增速预计约为25.6%。

国家邮政局发展研究中心产业经济研究部主任王岳含表示，3月，快递企业积极助力电商平台春季促销活动，深入挖掘地方特色产品寄递需求，为春茶、花木等产品提供定制方案，推动了业务规模持续增长。

服务模式持续优化

快递企业不仅为农民提供周到的寄递服务，还积极打造直播团队助力销售，构建生鲜产品线上销售平台。

在广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇沃柑园，一边是农户忙着采摘、分拣，一边是身着民族服饰的主播正在直播介绍广西农特优品，“这是武鸣沃柑，颗颗饱满多汁，一摘下就现场打包，邮政快递车直接发走”。

“沃柑直播是邮政农产品溯源直播活动之一，主播是我们的工作人员。”中国邮政集团有限公司南宁市武鸣区分公司寄递事业部副经理黄杰胜告诉记者，广西邮政充分发挥自身资源优势，采取“果园直采+线上直播+邮政直寄”模式，实现农产品供给端与消费端快速衔接，迅速搭建产销桥梁，畅通农产品流通渠道。据统计，自沃柑开始挂果采收以来，通过邮政发出的快件已超32万件。

日益丰富的农产品寄递需求，对快递急速揽收、服务时效等提出了新要求。以鲜花为例，对运输条件和时效要求颇高，考验快递综合服务能力。

为提供更加“快、稳、准”的服务，快递企业持续优化升级服务模式。“为提升鲜花寄递服务保障能力，我们成立了鲜花运输保障组，打造了‘航空+高铁+冷链’立体运输模式。”顺丰速运云南斗南花市营业部负责人唐命红告诉记者，顺丰依托自身优势，凭借大数据分析预测快件量、实时监测，前置储备运力、场地等，科学配置资源，确保鲜花高效发运。今年以来，鲜花整体寄递量同比增长25%以上。

构建生鲜产品线上销售平台、加大农产品仓储和冷链投入……今年以来，快递企业主动适应农产品“品多、质鲜、量大”特点，不断创新揽收模式，优化运输路径，延伸服务链条，精简中间环节，更好服务现代农业发展。

物流成本进一步降低

记者梳理发现，17个典型县级项目涉及河北、内蒙古、河南、湖南、广西、四川、云南、甘肃、新疆9个省份14个脱贫县、5个国家乡村振兴重点帮扶县。

“我们希望通过打造典型项目，引导邮政快递企业助力更多脱贫地区优质农产品‘走出去’，帮助当地群众顺利搭上‘电商+快递’的时代列车。”林虎说，今年国家邮政局将指导各地邮政管理部门加强典型经验推广，激发全行业更好开展服务现代农业工作，推动邮政快递成为农品出村、产业兴旺、乡村振兴有力载体，促进乡村产业高质量发展。

“邮政快递是物流领域的现代化先导性产业，在降低农产品物流成本方面有独特的优势。”林虎表示，国家邮政局将进一步降低农产品出村进城物流成本，提升农村地区寄递服务设施建设水平。

林虎说，一方面，持续实施“一村一站”工程，加快“一点多能、一站多用”的村级寄递物流综合服务站建设，让更多农民在家门口就能收快递、寄快递；另一方面，鼓励快递企业加大农村地区投入，提升县域分拨中心自动化水平，因地制宜、因企施策，统筹好企业自建网络与寄递共同配送发展。同时，深入推进农村电商与快递协同发展示范创建工作，总结推广典型经验，不断扩大示范效应，引导邮政快递企业在农产品出村进城方面发挥更大作用。

(责编：方经纶、陈键)

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