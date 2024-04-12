本报记者 陈果静

原标题：优化提升入境支付便利性

“近期，来超市消费的外国人多了。我们为他们提供了移动支付、现金支付等多种支付方式，境外卡在超市也能顺畅使用。”位于北京市朝阳区的北京华联BHG超市门店经理范曼曼对记者表示。

4月8日，在中国人民银行等部门的指导下，在北京市地方金融监督管理局、北京市朝阳区政府的支持下，境内外支付行业和金融行业、商业服务业代表在北京蓝色港湾发起“入境消费友好型商圈共建计划”。该计划联合各大信用卡组织、海外移动支付企业、银行、主流商圈、服务业机构，在主要商旅城市推出入境支付便利服务行动，共同提升来华消费体验。当日，蚂蚁集团、网联清算有限公司、中国银行、维萨（Visa）、收钱吧、滴滴出行成为首批加入者；巴基斯坦纳雅贝支付（NayaPay）也代表入境服务的11个“海外电子钱包”参与其中。蓝色港湾成为全国首个“入境消费友好型商圈”。

“现在连商圈内广场旁卖鸽粮的小商户也可以用二维码做‘跨国’生意了。”蓝色港湾商圈总经理张晓飞对记者表示，蓝色港湾是北京地区海外游客和旅居人士最喜爱的购物休闲地之一。目前商场所有商户的收银台上都摆放了“可用你的本国钱包扫码支付”的英文提示。

3月7日，国务院办公厅印发《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，提出了进一步优化支付服务、提升支付便利性的六大重点任务。为贯彻落实有关决策部署，各地积极出台举措持续优化支付服务，共建“入境消费友好型商圈”就是其中之一。

首批加入该计划的蚂蚁集团全球业务服务部总经理薛竑彦表示，支付和消费体验顺滑了，旅行就更便利了，更有助于文化和经济交流。蚂蚁集团会持续扩大“入境消费友好型商圈共建计划”，不断创新产品，联合国内外伙伴提供更好服务。

Visa全球副总裁、中国区总裁尹小龙表示，“Visa很高兴能与蚂蚁集团等伙伴合作，通过创新共建，改善国际游客的支付体验。我们相信，便捷顺滑的支付体验将促进企业和社区经济蓬勃发展，并促进人与人之间的交流”。

在蓝色港湾商圈，首次来中国的巴基斯坦游客冉纳能够使用自己手机上的“家乡电子钱包”纳雅贝支付进行顺畅付款。纳雅贝支付是目前通过接入Alipay+数字跨境支付解决方案的11个“海外电子钱包”之一，接入后，外籍游客可使用自己的“家乡电子钱包”直接在境内扫码消费。

冉纳使用纳雅贝支付在蓝色港湾商圈顺利购买了鸽粮，还喝了奶茶，整个支付体验非常顺畅便捷。

张晓飞介绍，为了让外籍游客有更好的支付体验，蓝色港湾商圈一方面向商户发放Alipay+的便利支付指南，让每一位收银员、店员都知道，外籍消费者来了也能扫码支付；另一方面通过在商圈内摆放统一标识，也清楚地告诉外籍顾客，使用支付宝或者自己的“家乡电子钱包”到店就能扫码消费。这样的服务提升无需机具改造，不会增加商户成本。

据了解，目前北京市朝阳区有12个高品质商圈和106个购物中心。在支付体验方面，朝阳区已经按照“大额刷卡、小额扫码、现金兜底”的整体思路，实现SKP百货等5个商业体外卡POS机全覆盖，并准备上线朝阳区外币兑换点位地图小程序，推出英文版《朝阳外国人手册》1.0版本，为外国朋友提供可视化指引帮助。

“我们已经联合北京市10余家行业协会向上千家会员企业发放倡议书，倡议会员企业在优化支付服务方面要做到‘四个要’。”北京市商业联合会秘书长武春玉向记者介绍，一是要能受理信用卡支付业务，拓展境外支付POS机，保证信用卡支付渠道畅通；二是要依法收取现金，各商户根据自己的业务需求，要设置适当的备用金，保障现金支付渠道畅通；三是要保障线上支付便捷，提供支付宝、微信支付以及数字人民币等移动支付平台的受理业务，确保线上线下移动场景相通；四是要求各商户在机具以及相关设备显眼位置上张贴由人民银行北京市分行统一设计的受理标识，让消费者一目了然从而选择适合自己的支付方式。

(责编：方经纶、陈键)

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