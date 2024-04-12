本报记者 王宝会

原标题：消费金融更好服务新市民

近日，招联金融、兴业消费金融、海尔消费金融等消费金融公司发布2023年业绩报告。其中，科技赋能新市民金融服务尤为突出，金融服务的可获得性不断提升。

随着大数据、云计算、区块链等新兴技术的不断发展与深度应用，金融业正积极拥抱数字化浪潮。中央财经大学中国互联网经济研究院副院长欧阳日辉认为，金融业数字化转型正在加快步伐，打造数字技术和数据要素双轮驱动的金融高质量发展新格局，是提升金融工作专业性的重要途径。消费金融公司只有充分运用科技手段，才能打造出一条“长尾客户”数字金融服务可持续发展之路。

近年来，消费金融机构加大科技研发力度并提升创新能力，推动金融科技持续赋能新市民客群，从创新信贷产品和覆盖更多服务场景等方面满足其多层次、多样化的金融需求。

兴业消费金融依托数字化方式推出“优客通”产品专门服务年轻客群，有效支持租房、家装、大件商品等消费开支。该产品通过智能决策模型的训练与优化，极大提高了自动化审批效率，满足用户灵活多样的金融服务需求。海尔消费金融上线了“海尔消费金融”和“够花”两款APP，覆盖家电、家居、出行等生活场景，利用生物识别、电子签名等技术实现数字化管理。数据显示，截至目前已服务新市民超1600万人次。海尔消费金融有关负责人表示，海尔消费金融利用其自研的数字化信贷系统和数字化风险管理体系，让金融服务触达更多用户。

新市民客群既是经济活力的“微细胞”，也是金融活水浇灌实体经济的重点领域之一。中国人民银行等部门发布《关于加强新市民金融服务工作的通知》明确，优化基础金融服务，增强新市民获得感。欧阳日辉表示，消费金融公司在城市服务进城务工人员、蓝领工人等新市民群体，此类群体多数是传统信贷难以覆盖的客群。由于多数新市民征信数据缺失，又缺少固定资产作为抵押物，难以满足传统金融机构的贷款要求，通过人工智能等技术可以提升风控能力。

对此，招联金融聚焦新市民群体困境，发挥金融科技优势，创新推出以“自信”和“自愈”为代表的数智化服务体系。“自信”服务充分考虑新市民个体奋斗者的实际情况，支持客户自主管理和证明自己的信用，引导客户形成良好的信用习惯。“自愈”是通过自助服务帮助逾期客户自我治愈。招联金融通过金融科技深入了解逾期客户的需求和困境，提供个性化的贴心服务，从“主动找客户”的传统贷后模式进化为“客户主动找”的新型贷后交互模式，有效提升客户体验。

总的来看，消费金融行业从数字化加快向数智化升级，通过数智化赋能新市民，助推降本增效。星图金融研究院副院长薛洪言表示，数字化手段可以降低金融机构运营成本，更好地服务新市民，需要更好地平衡贷款产品的量价问题，额度要够用，价格要合理，换言之，要兼顾盈利性和普惠性。金融机构必须持续进行用户洞察，以可持续的方式拓展普惠金融边界，提高对新市民金融服务的深度和广度。

(责编：方经纶、陈键)

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