人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

消费金融更好服务新市民

本报记者 王宝会
2024年04月12日08:28 | 来源：经济日报
小字号

原标题：消费金融更好服务新市民

　　近日，招联金融、兴业消费金融、海尔消费金融等消费金融公司发布2023年业绩报告。其中，科技赋能新市民金融服务尤为突出，金融服务的可获得性不断提升。

　　随着大数据、云计算、区块链等新兴技术的不断发展与深度应用，金融业正积极拥抱数字化浪潮。中央财经大学中国互联网经济研究院副院长欧阳日辉认为，金融业数字化转型正在加快步伐，打造数字技术和数据要素双轮驱动的金融高质量发展新格局，是提升金融工作专业性的重要途径。消费金融公司只有充分运用科技手段，才能打造出一条“长尾客户”数字金融服务可持续发展之路。

　　近年来，消费金融机构加大科技研发力度并提升创新能力，推动金融科技持续赋能新市民客群，从创新信贷产品和覆盖更多服务场景等方面满足其多层次、多样化的金融需求。

　　兴业消费金融依托数字化方式推出“优客通”产品专门服务年轻客群，有效支持租房、家装、大件商品等消费开支。该产品通过智能决策模型的训练与优化，极大提高了自动化审批效率，满足用户灵活多样的金融服务需求。海尔消费金融上线了“海尔消费金融”和“够花”两款APP，覆盖家电、家居、出行等生活场景，利用生物识别、电子签名等技术实现数字化管理。数据显示，截至目前已服务新市民超1600万人次。海尔消费金融有关负责人表示，海尔消费金融利用其自研的数字化信贷系统和数字化风险管理体系，让金融服务触达更多用户。

　　新市民客群既是经济活力的“微细胞”，也是金融活水浇灌实体经济的重点领域之一。中国人民银行等部门发布《关于加强新市民金融服务工作的通知》明确，优化基础金融服务，增强新市民获得感。欧阳日辉表示，消费金融公司在城市服务进城务工人员、蓝领工人等新市民群体，此类群体多数是传统信贷难以覆盖的客群。由于多数新市民征信数据缺失，又缺少固定资产作为抵押物，难以满足传统金融机构的贷款要求，通过人工智能等技术可以提升风控能力。

　　对此，招联金融聚焦新市民群体困境，发挥金融科技优势，创新推出以“自信”和“自愈”为代表的数智化服务体系。“自信”服务充分考虑新市民个体奋斗者的实际情况，支持客户自主管理和证明自己的信用，引导客户形成良好的信用习惯。“自愈”是通过自助服务帮助逾期客户自我治愈。招联金融通过金融科技深入了解逾期客户的需求和困境，提供个性化的贴心服务，从“主动找客户”的传统贷后模式进化为“客户主动找”的新型贷后交互模式，有效提升客户体验。

　　总的来看，消费金融行业从数字化加快向数智化升级，通过数智化赋能新市民，助推降本增效。星图金融研究院副院长薛洪言表示，数字化手段可以降低金融机构运营成本，更好地服务新市民，需要更好地平衡贷款产品的量价问题，额度要够用，价格要合理，换言之，要兼顾盈利性和普惠性。金融机构必须持续进行用户洞察，以可持续的方式拓展普惠金融边界，提高对新市民金融服务的深度和广度。

(责编：方经纶、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
培育壮大健康产业生态 产学研携手打通科技成果转化“最后一公里”
　　人民网北京4月11日电 （记者栗翘楚）大健康产业一头连着民生福祉，一头牵着经济发展。在我国经济结构向服务业转型的过程中，大健康、生命科学跟新能源、人工智能等科技一样，是推动未来经济发展的新质生产力的核心力量。…
工信部：大力发展基于大模型的智能装备、软件等智能产品
　　人民网北京4月11日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，人工智能赋能新型工业化企业座谈会暨第八次制造业企业座谈会于今日召开。工业和信息化部党组书记、部长金壮龙在会上表示，要大力发展基于大模型的智能装备、软件等智能产品。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部