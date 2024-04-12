本报记者 刘坤

原标题：形成规模效应 市场空间巨大

日前，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，明确了5方面20项重点任务。

4月11日，在国务院新闻办举行的国务院政策例行吹风会上，国家发展改革委副主任赵辰昕表示，推进大规模设备更新和消费品以旧换新，将有力促进投资、消费、节能降碳，既利当前、更利长远。

“我国是机器设备、耐用消费品保有大国。”赵辰昕说，据有关机构测算，目前全社会设备存量资产净值约39.3万亿元，其中工业设备存量资产大概为28万亿元。我国工业机器人保有量占全世界1/3，风电光伏等新能源设备装机量连续多年居全球第一，家电保有量超过30亿台，汽车保有量超过3亿辆。我国每年工农业等重点领域设备投资更新需求在5万亿元以上，汽车、家电换代需求也在万亿元以上级别。大规模设备更新和消费品以旧换新市场空间巨大。

工业和信息化部副部长单忠德介绍，党的十八大以来，我国工业发展取得历史性成就，体系全、品种多、规模大的独特优势更加明显，创新力、竞争力、抗风险能力显著提升。2023年，全国工业领域设备投资规模达4.4万亿元，同比增长8.7%，占全社会设备投资的70%以上。

单忠德表示，工业和信息化部将聚焦石化化工、钢铁、有色、建材、机械、汽车、轻工、纺织、电子等重点行业，开展先进设备更新、数字化转型、绿色装备推广、安全水平提升四大行动，全面推动设备更新和技术改造。

“大规模设备更新是一项复杂的系统工程，既要充分调动企业的主动性、积极性和创造性，还要加以必要的激励引导，推动设备更新换代形成规模效应。”财政部经济建设司司长符金陵说，中央财政将加强资金政策统筹，完善税收支持政策，完善政府绿色采购政策，强化财政金融政策联动。财政部将会同相关部门及时细化出台财税政策措施，推动大规模设备更新工作有序开展。

住房和城乡建设部城市建设司司长胡子健介绍，住房和城乡建设部着重对安全隐患突出、技术落后、不满足相关标准规范的设备进行更新改造，将重点完善配套政策，加快出台分类操作指南等工作细则，提升完善城市供水、供气、供热、污水处理等10项标准规范，形成一揽子政策措施。指导各地结合实际，细化目标任务，科学合理确定更新改造项目，并健全资金机制，配合相关部门对更新改造项目实施清单管理。

商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋表示，消费品以旧换新涉及千家万户。方案已经明确了大的品类，即汽车、家电以及家装厨卫等消费品。汽车方面，商务部鼓励将高能耗、高排放、使用年限较长、存在安全隐患的老旧汽车，换为新能源汽车或节能型汽车。“总之，我们在尊重消费者意愿的基础上，鼓励更换使用智能型、绿色型、低碳型消费品。”徐兴锋说。

国家市场监督管理总局标准技术管理司司长刘洪生表示，近日，市场监管总局等七部门联合印发了《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》，强调坚持标准引领、有序提升，要求加快制修订节能降碳、环保、安全、循环利用等领域的标准，推动今明两年完成制修订294项重点国家标准，推动政策和标准更加协同配套，有力支撑设备更新和消费品以旧换新。

(责编：方经纶、陈键)

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